Elezioni, il Pd si sfila:: "Lasciamo libertà di voto"

A vuoto i tentativi del Pd di scongiurare la rottura nel campo progressista. Per le prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio il Pd non sosterrà alcun candidato di centrosinistra alla poltrona di sindaco: Eva Baraldi e Sauro Borghi, lasciando così libertà di voto.

"Dato che i due candidati di centrosinistra – recita una nota del coordinatore di zona e commissario Pd di San Prospero Simone Silvestri - non sono stati in grado di formulare quella proposta unitaria che sarebbe stata necessaria, l’assemblea degli iscritti del Pd di San Prospero, in accordo con il Pd provinciale, ha deliberato (con solo tre astenuti) che non sosterrà né Sauro Borghi né Eva Baraldi, lasciando alla libera volontà di iscritti e militanti di appoggiare, attraverso il proprio voto, la proposta che ritengono più credibile".

Questo epilogo era nell’aria, in quanto la divergenza tra i due gruppi (San Prospero 2030, che sostiene Borghi, e "Un Comune per tutti", che ha scelto Baraldi) si era spinta troppo avanti, data la presentazione delle liste e gli incontri di campagna elettorale promossi ormai da un mese da entrambi con la cittadinanza. "A Sauro ed Eva – spiega Silvestri - abbiamo prospettato diverse ipotesi, ovvero di confrontarsi democraticamente alle primarie, oppure convergere su un solo nome o, ancora, di fare entrambi un passo indietro e sostenere un terzo candidato. Anche perché l’unità politica del centrosinistra è per noi fattore necessario per il futuro, e un valore che tutti coloro che si rifanno a quella storia dovrebbero garantire e tutelare per affrontare al meglio la sfida cruciale delle prossime amministrative. Sarebbe dunque servito un percorso politico-programmatico credibile e unitario, con una visione radicalmente innovatrice e alternativa alle destre".

Questa disponibilità, alla fine, non c’è stata ed il Pd si trova ora con propri iscritti e simpatizzanti presenti in entrambe le liste, ma nessuno lo avrà fatto con l’approvazione del partito, che – va ricordato – nelle ultime elezioni regionali è stato capace di raccogliere il 41% dei consensi. Tra 15 giorni, entro il 25 aprile, le tre liste concorrenti – ci sarà anche quella di centrodestra "San Prospero per il cambiamento" del candidato Bruno Fontana - dovranno essere depositate. E sono già fissati incontri da parte dei vari schieramenti per annunciare le candidature, oltre che del sindaco anche dei 12 consiglieri comunali proposti. Borghi ufficializzerà la lista domani sera al ristorante San Silvestro; Eva Baraldi la mattina del 12 al Bar San Pietro e il pomeriggio del 16 al Ranch Galeone; infine, Bruno Fontana mercoledì sera al ristorante-pizzeria Mamma Rosa.

Alberto Greco