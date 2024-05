Elezioni, la squadra di Pettinella: "Non rendiamo conto ai partiti"

Il candidato sindaco Liborio Pettinella della "Lista dei Cittadini - Insieme per Savignano", a seguito dell’assemblea dell’altro ieri, che ha ratificato la lista dei candidati, ha ufficializzato la squadra che lo sosterrà in vista delle prossime elezioni comunali, in cui si troverà ad affrontare il sindaco uscente, Enrico Tagliavini, e la sua coalizione di centrosinistra.

"Sono particolarmente orgoglioso – ha commentato Pettinella – di questa squadra coesa e motivata. Come avviene da sempre nell’ambito della Lista dei Cittadini, nessuno di noi dovrà rendere conto ad alcun partito, ma ci proponiamo come cittadini a servizio della nostra comunità. In questi giorni ci presenteremo in diversi appuntamenti aperti a tutti.

Il primo grande momento è fissato per venerdì 10 maggio alle 20 al centro sportivo Tazio Nuvolari, dove durante una conviviale presenterò tutta la nostra squadra".

Eccola, quindi, la squadra che sostiene Pettinella e che si candida per i posti da consigliere comunale: Simona Lolli (barista), Caterina Bellesia (insegnante), Maura Ballotta (pensionata), Giovanna Megaro (avvocato), Ercole Pirro (consulente lavoro e salute), Giuseppe Macchioni (ex vicesindaco), Kwame Opoku Amankwa (perito meccanico), Francesco Mattioli (presidente Arci Savignano), Germano Caroli (ex sindaco e capolista), Fabio Costanzini (agente immobiliare), Dimer Calzolari (pensionato), Alessandro Corsini (docente universitario).

Confermando poi che in nei prossimi giorni, assieme alla lista, sarà presentato anche il programma elettorale, Pettinella è tornato sulla sentenza del Consiglio di Stato che impone al Comune di pagare entro metà maggio 533.000 euro alla coop "Il Mulino", una delle società che erano state parte degli accordi sulle attività estrattive nel 2008. E non mancano polemiche.

"Il debito di cui si parla – rileva Pettinella – è da imputare alla compagine di governo del Partito Democratico in carica negli anni 2006-2008, che ha commissionato opere e richiesto finanziamenti per sponsorizzazioni senza prevederne le coperture finanziarie; il rammarico per dover pagare tale debito – per il quale l’amministrazione Caroli ha comunque consegnato un "tesoretto" di 400.000 euro – l’attuale amministrazione dovrebbe esprimerlo verso i propri compagni di coalizione anziché su quella di Caroli…

Dopo oltre 15 anni, le scelte disastrose compiute dall’amministrazione del Partito Democratico negli anni 2006-2008 stanno ancora producendo gravi effetti".

Marco Pederzoli