Elezioni, la voce dei cittadini: "Il partito trovi presto un nome. Le lunghe attese sono dannose"

Il semaforo sembra non diventar mai verde. E sulla strada verso le elezioni, questo "ingorgo di candidati" potrebbe rivelarsi "un vero e proprio ostacolo" per il Pd. Ne è certo Salvatore Mastrolia, frequentatore della polisportiva Modena Est, mentre scuote la testa e non nasconde - seppur in poche parole - il suo dissenso su quanto sta accadendo: la fumata nera del summit di domenica scorsa, infatti, ha creato ben più di un malumore. "Non ci siamo - dichiara Mastrolia - e il problema è che andiamo sempre peggiorando. Questo perché nessuno vuole fare un passo indietro. Le primarie? No, non è una soluzione che mi convince. Bisogna trovare un nome prima, in tempi più rapidi. O quantomeno, sarebbe meglio guardare verso questa direzione, che mi pare di certo più convincente".

Non solo. "Una volta le cose erano diverse – riavvolge il nastro il cittadino –. In passato c’era più determinazione e si andava avanti, in un modo o in un altro, con maggior coesione. Ora mi sembra invece che siano in troppi a volerci mangiare sopra. E così, ovviamente, non va bene". Meglio quindi non tirare troppo la corda, "perché durante le attese, può succedere di tutto - sferza Ivano Pivetti - sebbene questa sia l’ultima cosa che mi auguro. Voglio rimanere fiducioso, fino all’ultimo: quando si sarà trovata la quadra, allora il discorso si potrà ulteriormente approfondire e affrontarlo concretamente".

Lo scenario sembra comunque tutt’altro che chiaro e "da quanto ho percepito – continua Pivetti – sembra ci sia ancora molta, troppa incertezza. Superata questa però, sono sicuro che un valido nome potrà venir fuori". Un "nome" sì, su cui si discute – o meglio si ipotizza – anche all’interno delle conversazioni che accompagnano, come un costante sottofondo, chi si ritrova in polisportiva per giocare a carte o a bocce. "È vero, non si è ancora arrivati a una decisione unanime nel partito, ma sono sicuro che questo accadrà presto – non ha dubbi Bruno Bulgarelli –. Allo stesso tempo però, ammetto che l’idea delle primarie potrebbe essere una valida opzione. In questo modo, si avrebbe così una concreta occasione per dire la propria, per indicare così il nome più giusto secondo i cittadini. Nel caso si dovesse scegliere di percorrere questa strada, apprezzerei la decisione".

Ma "se nessuno fa un passo indietro e non si trova in fretta una quadra, le cose per natura si complicano – interviene Cesare Goldoni –. Un nome su cui, secondo me, si dovrebbe puntare? Massimo Mezzetti. Una persona che può vantare tanti anni di esperienza. Altro che primarie...".

Ma non è finita qui. Seppur nessun nome definitivo sembra ancora essere uscito dal ’cilindro magico’, il consiglio è quello di pensare al presente, senza distogliere lo sguardo da quello che sarà il futuro: "Io ho novant’anni, e posso dire che i tempi di una volta erano ben diversi. Chi domani sarà il nuovo sindaco, dovrà ascoltare soprattutto i giovani, le loro richieste – prosegue Goldoni –: le nuove generazioni sono infatti esigenti ed è giusto prestare loro attenzione".

È Giorgio Bazzani, infine, a riassumere la sua opinione su quanto sta accadendo: "Nessuno vuole fare un passo indietro, semplicemente perché tutti vogliono andare avanti – sferza il modenese – ma a volte bisogna anche fare qualche sacrificio. Altrimenti non si ingrana, né si procede"