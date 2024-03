Elezioni, Matteo Mesini è il candidato del Pd

Tutto confermato. Sarà Matteo Mesini il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra che, il prossimo giugno, proverà a riconquistare il governo cittadino, perso cinque anni fa a favore del centrodestra. Ieri l’annuncio, in coda alla ratifica del percorso di consultazioni interne ed esterne svolto in questi mesi dalla segreteria cittadina, che ha coinvolto associazioni del terzo settore, enti di categoria, sigle sindacali, realtà imprenditoriali, cittadine e cittadini. Consigliere comunale da due legislature del Pd, di cui è stato anche segretario cittadino, 32 anni, nato e cresciuto in città, Mesini lavora come ingegnere in un’azienda multinazionale del territorio ed è ben conosciuto anche per le sue esperienze nel mondo culturale, sportivo, parrocchiale e associativo. Rappresenterà, nelle intenzioni della segreteria del partito democratico, "una coalizione ampia e partecipata, che sappia dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e alle sfide che la città si trova ad affrontare, lasciandosi alle spalle la negativa esperienza del centro destra alla guida della città negli ultimi anni". La scelta di candidarsi, spiega Mesini, che sarà presentato ufficialmente giovedi prossimo, "nasce dalla profonda convinzione nel potenziale della nostra città e dalla volontà, che sento in tantissimi cittadini, di farsi carico insieme del futuro comune. Sassuolo – prosegue Mesini – merita un governo all’altezza delle sfide attuali, con una visione chiara per il suo sviluppo: la Giunta uscente ha fallito nel fornire una leadership efficace, lasciando la città priva di una direzione e di un piano per il futuro".

"Quello di Matteo rappresenta il profilo perfetto, una sintesi di esperienza, competenza e apertura al dialogo, valori che il PD di Sassuolo intende mettere al centro della propria campagna elettorale. Siamo convinti - afferma Nicoletta Bagni, Segretaria le partito democratico di Sassuolo – che sia la persona giusta per guidare la città nei prossimi cinque anni e non solo. Le qualità della persona sono emerse durante le consultazioni indette dal Pd in merito al profilo del candidato sindaco per il centrosinistra: le sue doti di leadership, la sua competenza e la sua passione per la comunità di Sassuolo – conclude Bagni - saranno preziose per costruire un nuovo progetto di città, più innovativa, più ambientalista e più solidale".

Stefano Fogliani