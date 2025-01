"Elezioni, no agli accordi riservati. Il candidato passi dalle primarie"

Sempre più diviso il centrosinistra in vista della consultazione amministrativa per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, che si terrà nella prossima primavera. Come si ricorderà nel maggio scorso le due liste presentate (centrodestra con candidato sindaco Bruno Fontana e centrosinistra con candidato Sauro Borghi) furono invalidate per un vizio di forma riscontrato dalla commissione elettorale provinciale, confermato in via definitiva dal Consiglio di Stato, che portò l’8 giugno al commissariamento del Comune. Mancano ormai pochi mesi perché gli elettori siano chiamati a scegliere a chi affidare la guida dell’amministrazione. Le posizioni cominciano a delinearsi con precisione e fanno clamore. Quelli che erano sussurri di rottura nell’ambito del centrosinistra tra l’ex sindaco Sauro Borghi e una parte della sua coalizione, con in testa alcuni influenti ex assessori Pd della sua giunta, Eva Baraldi ed Antonio Capasso, ora fanno davvero fragore. "Il 24 gennaio – informa Eva Baraldi, l’antagonista aspirante sindaca che sta coordinando un gruppo di lavoro pare su mandato del Pd, anche se questo finora non si è espresso - abbiamo incontrato nuovamente l’altro candidato del centro-sinistra (Sauro Borghi ndr) e, ancora una volta, non abbiamo ricevuto una risposta chiara sulla sua adesione alle primarie. Abbiamo ribadito con forza la nostra richiesta di dare voce ai cittadini, ma ci siamo trovati di fronte a un clima di indecisione. Sono stati avanzati accordi volti a evitare le primarie o a definire intese prima di confrontarsi con la comunità, che mettono in discussione i principi di trasparenza e partecipazione su cui deve basarsi un progetto politico credibile. Per rispetto verso la comunità di San Prospero e per coerenza con i nostri valori, ribadiamo con determinazione che le decisioni politiche non possono essere il frutto di accordi riservati. È necessario passare attraverso il voto democratico, l’unico strumento capace di riflettere la volontà collettiva". Da qui la richiesta pressante per primarie di coalizione che scelgano il candidato sindaco del centrosinistra. "Chiediamo ancora una volta – ribadisce Baraldi sostenuta dai suoi - che si tenga conto della volontà dei cittadini attraverso le primarie".