Elezioni, Righi e Taurasi per il centrosinistra. L’assessore: "Ascolterò tutti, coalizione larga"

Elezioni amministrative 2024: Riccardo Righi e Giovanni Taurasi hanno ufficializzato la loro candidatura a sindaco.

E’ quanto emerso dall’assemblea cittadina del Pd di lunedì sera: ora si avvia la consultazione con il tavolo della coalizione, con alleati attuali e potenziali, per poi tornare, a breve, a una nuova assemblea.

Nel caso non emergesse la convergenza su un unico nome, allora si procederà con le primarie aperte di coalizione.

Se alcuni alleati sono ‘aperti’ sul tema, come i Verdi, "ci troveremo nei prossimi giorni – afferma Andrea Artioli – anche per discutere dei due candidati ed eventualmente delle primarie", c’è chi invece le rivendica, come la lista civica Carpi Comune: "Occorre estendere questo dibattito a tutti i cittadini che non intendono delegare il futuro della città a una ristretta cerchia elitaria", sottolinea Luca Fedrigotti.

"Siamo sempre stati favorevoli alle primarie – commenta il dottor Fabrizio Artioli di Laboratorio Carpi –. Nulla da dire sui due candidati; che il centrosinistra non sia in grado di esprimere una figura femminile è davvero triste e fa riflettere. Sono convinto che un nome verrà fuori". Come prima puntata sul tema, interviene l’architetto Riccardo Righi, attuale assessore comunale all’Urbanistica.

In caso di elezione, quali saranno le sue priorità?

"Saranno da definire insieme alla coalizione e attraverso una campagna di ascolto della città che inizierò quanto prima. Abbiamo molte sfide davanti, dalla sanità alle politiche ambientali, dal lavoro alla giustizia sociale" Come intende gestire il concetto di squadra?

"La squadra è prima di tutto la città. Questa comunità ha dimostrato di saper vincere tutte le sfide che le sono state poste. Poi c’è la squadra che si candida ad amministrare la città, dare obiettivi e visione.

Per questo serve competenza, rappresentatività, propensione all’ascolto e tanta passione.

Vorrei una squadra che ragiona, discute e non ha paura di mettersi in discussione. Non ho mai avuto problemi a confrontarmi nel merito con persone che hanno opinioni diverse dalle mie. Nelle differenze si trova la forza".

Perché dovrebbero scegliere lei?

"Vorrei fossero altri a raccontare i miei pregi e difetti, lasciandomi conoscere nei prossimi mesi attraverso il dialogo e l’ascolto. E’ importante partire dai contenuti e dalla capacità di unire: vorrei lavorare con una coalizione larga, che unisca tutte le forze progressiste e riformiste".

Cosa pensa del suo avversario?

"Non lo conosco in modo approfondito, abbiamo storie molto diverse ma c’è stima nei suoi confronti. L’assemblea ha nominato entrambi e mi rapporterò con lui con rispetto e collaborazione, non come avversario ma come risorsa e persona con cui confrontarsi".

Come vede la situazione in caso di primarie?

"Se sarà lo strumento per scegliere il candidato del centro sinistra, devono diventare una ulteriore opportunità per ascoltare i cittadini, raccogliere idee e che cosa la città si aspetta dal futuro candidato. Ma subito dopo bisognerà procedere spediti perché vorrei vedere la mia città protagonista".