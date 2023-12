Elezioni, riunione nel centrosinistra: "No alle primarie, troviamo un nome"

Prima di utilizzare lo strumento delle primarie, meglio se il centrosinistra trova la quadra su un candidato. Così la pensano Insieme a Sinistra, Europa Verde - Verdi, Sinistra per Modena, che ieri dopo una riunione hanno diramato una nota: "L’biettivo della riunione era sondare il parere delle varie forze di maggioranza rispetto alla possibilità di tenere primarie di coalizione in vista delle amministrative del prossimo anno. Per la prima volta la città di Modena è contendibile, con una destra che è maggioranza culturale nel paese. Per vincere serve discontinuità nei programmi, nomi nuovi capaci di interpretarla, unità delle forze politiche in un arco ampio che va dal centro alla sinistra. Serve uno sforzo di responsabilità. In un momento in cui crisi ambientale, problemi sociali, difficoltà economica rendono sempre più difficile la vita di tutti i giorni. Noi stiamo lavorando per costruire un programma chiaro, con pochi punti, fatto di scelte strategiche, con una visione di città innovativa ed europea. Per questo abbiamo in corso un tavolo ampio di confronto con le altre forze politiche. Sul programma ci misureremo con la città senza paura, se serve, di costruire alleanze diverse dalle attuali. Ancora un accordo di coalizione non è stato sottoscritto. Pertanto è per noi del tutto prematuro affrontare il tema delle primarie di coalizione. Nel corso dell’incontro abbiamo inoltre affermato che per noi il primo punto da affrontare è quello dei temi programmatici da affrontare per Modena e sulla base di quelli sviluppare un accordo di coalizione sui punti condivisi. Riteniamo infatti che prima ancora di preoccuparsi dei candidati occorra riflettere sui bisogni della città. Riguardo al tema specifico delle primarie e quindi della scelta di una candidata o candidato, per noi la strada da preferire è quella di individuare, insieme a tutte le forze della coalizione, una volta formatisi, una candidata o candidato, non necessariamente appartenente alle forze politiche, ma che interpreti al meglio i contenuti e punti condivisi, facendosene garante. Una candidata o candidato scelti dalle forze della coalizione per noi – conclude la nota – è preferibile, a una candidata o candidato individuati con lo strumento delle primarie".