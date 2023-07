Elezioni, spunta il nome di Righi "Onorato ma è una scelta difficile"

L’architettura e l’arte sono tra le sue principali passioni che ha sempre guardato "non solo come tecniche, ma piene di un significato trasversale che tocca tutti gli ambiti della natura e del fare umano". E’ una visione concreta e al tempo stesso poliedrica e lungimirante quella che in questi 4 anni di mandato ha contraddistinto ogni intervento e progetto dell’architetto Riccardo Righi. Nel 2018 ha fondato il ‘Carpi Urban Center’ al fine di sostenere ricerca e politiche di sviluppo socio-culturale in città e, nel 2019, è diventato assessore all’Urbanistica, Smart City e Ambiente. In questi anni, tra le varie cose, ha accompagnato la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale e la nascita del parco della Cappuccina e complessi progetti di rigenerazione e sviluppo della città, tra cui la localizzazione del nuovo plesso ospedaliero e la realizzazione di un polo universitario. Una carriera in ascesa e un diffuso consenso, tanto che diversi carpigiani vedono in lui un possibile successore del sindaco Bellelli, anche se il diretto interessato non si sbilancia…

Assessore, quali sono le opere che le hanno dato più soddisfazione?

"Sono tante. Sicuramente un impegno importante è stato la progettazione del piano di sviluppo, qualificazione e rigenerazione urbana per il comprensorio dell’Oltreferrovia, con l’individuazione della sede Universitaria, fino alla realizzazione dell’omonimo parco, in una prospettiva di ’cucitura’ con il sottopasso della stazione. Prossimamente, in accordo con RFI valuteremo il superamento del passaggio a livello di via Roosevelt".

Perché ha scelto quest’intervento?

"Per la complessità e la trasversalità, e per il significato di ’ricucire’ due volti della città, accompagnando l’innovazione della città, nell’asse Universitàpiazza Martiri. Ma non dobbiamo dimenticare anche la redazione del nuovo Piano Urbanistico e la realizzazione del Parco della Cappuccina".

Che Carpi vede oggi?

"Una città che sta vivendo una trasformazione sia strutturale che sociale. Il complesso periodo vissuto ci ha segnato ma al tempo stesso ci ha dato la spinta verso il domani sia a livello di comunità che di prospettive".

I rumors sono tanti: intende candidarsi sindaco nel 2024? "Molte persone me lo stanno chiedendo da diverso tempo, richieste che mi onorano e gratificano per il lavoro fatto fino ad oggi. È una scelta carica di responsabilità, grande impegno, di onori ma anche e soprattutto di sacrifici. Scelta che devo soppesare prendendomi l’estate come periodo di riflessione. Mettermi a disposizione della città significherebbe ancora una volta lasciare da parte, per me che non ho una storia di appartenenza politica alle spalle, la mia passione per l’architettura e la mia professione.

Allo stesso tempo, la passione per l’architettura l’ho vissuta anche nell’amministrare ed essere al servizio della mia comunità, trovando, oltre le difficoltà affrontate in questi anni, anche persone e realtà meravigliose che hanno ben ripagato gli sforzi e il tempo a loro dedicato". Maria Silvia Cabri