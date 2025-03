"Elezioni studentesche, ingiustizia all’Università"

"All’Università di Modena e Reggio se non hai le possibilità economiche non puoi fare il Rappresentante degli studenti". La denuncia è dell’Udu, l’Unione degli studenti.

"Ha dell’incredibile quanto accaduto durante la seduta della Commissione Elettorale Centrale di Ateneo di Unimore".

L’Organo "ha deciso di respingere il ricorso presentato da un nostro candidato alle prossime elezioni studentesche di aprile 2025, motivando la decisione con la presunta mancanza di iscrizione regolare all’anno accademico corrente".

Lo studente, però, obietta l’Udu, "non solo risulta regolarmente iscritto, ma ha addirittura chiesto agli uffici una dilazione del pagamento della contribuzione prevista, come consentito dal Regolamento di Ateneo per gli studenti in difficoltà economica". La domanda di dilazione "è stata accolta dagli uffici, confermando così la regolarità dell’iscrizione del candidato".

Ma il paradosso, secondo gli studenti, inizia esattamente qui. "La pubblicazione del bando elettorale al 30 gennaio coincide esattamente con il termine ultimo del pagamento delle tasse per risultare inseriti nell’elettorato passivo. Il pagamento è avvenuto in ritardo, è vero, ma le motivazioni sono chiare ed indicano un’impossibilità nel pagamento delle tasse, non per indolenza, ma per mancata disponibilità e una scriteriata coincidenza di date".

È inaccettabile per l’Udu che uno studente, "per di più in una situazione di difficoltà economica, venga escluso da un importante momento elettorale con una motivazione che non trova riscontro nei fatti. La decisione della Commissione elettorale lede il diritto di rappresentanza e partecipazione democratica, valori fondanti della comunità universitaria, creando un discrimine di natura economica e sociale".

L’Udu chiede che l’Ateneo "prenda immediatamente provvedimenti per garantire il pieno rispetto dei diritti di tutti gli studenti e che venga rivista questa decisione alla luce delle evidenze presentate. Non permetteremo che nessuno venga lasciato indietro".