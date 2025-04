Elezioni studenti,: "gravi violazioni". Scatta il ricorso

"Le elezioni studentesche del 7, 8 e 9 aprile non sono regolari". L’accusa nel mondo universitario è contenuta nel ricorso al rettore di Unimore presentato da alcuni studenti che contestano la violazione del silenzio elettorale durante i giorni di voto da parte di alcuni candidati. In particolare, gli autori del ricorso segnalano "attività di propaganda elettorale svolte durante il periodo in cui ogni comunicazione di questo tipo era vietata, compromettendo così la regolarità e la trasparenza dell’intero processo". Tra le accuse quella di aver "assunto il controllo dei dispositivi personale (smartphone) di altri studenti, procedendo direttamente alla votazione in loro vece" oppure attraverso il rilascio di santini elettorali durante il periodo di silenzio.

Il ricorso, "fondato su documentazione puntuale e testimonianze", chiede "l’annullamento delle elezioni, in quanto si ritiene che le condizioni di parità tra i candidati siano venute meno, influenzando indebitamente il voto".

L’iniziativa nasce "non solo per tutelare il diritto degli studenti a un’elezione corretta e trasparente, ma anche per riaffermare l’importanza del rispetto delle regole democratiche, troppo spesso ignorate anche in contesti che dovrebbero rappresentare una palestra di partecipazione e legalità per le giovani generazioni".

L’auspicio "è che le istituzioni competenti intervengano con la dovuta attenzione e che anche l’opinione pubblica venga sensibilizzata su un tema che riguarda la credibilità delle rappresentanze studentesche e, più in generale, il valore della legalità".