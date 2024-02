Elezioni, tre candidati in corsa. Ma il centrosinistra si ’spacca’

Si spacca il fronte di centrosinistra a San Possidonio. E per la consultazione dell’8 e 9 giugno ci saranno in corsa tre candidati sindaci ed altrettante liste. A fronteggiarsi saranno Carlo Casari, attuale sindaco di centrosinistra, Veronica Morselli (in foto), dipendente della cooperativa che gestisce la Biblioteca comunale, ed il libero professionista Donato Bergamini per il centrodestra. Dopo una serie di avvisaglie che da tempo vedevano il Pd sempre più defilato e critico verso l’attuale maggioranza di centrosinistra che sostiene il sindaco Casari, adesso pare ormai definitivamente consumato lo strappo. Da una parte Casari, col vice sindaco Giulio Fregni e le assessore Roberta Bulgarelli ed Elisa Spaggiari e la maggioranza dei consiglieri comunali, che si riproporranno ai concittadini per la una riconferma sotto lo slogan "Impegno Comune per San Possidonio", dall’altra una lista civica sempre di centrosinistra, ufficialmente sostenuta da Pd e che guarda anche ad espressioni che si rifanno ad Azione e a Movimento 5 Stelle denominata "San Possidonio futura", la quale indica come candidata sindaco la Morselli. Arbitro, o incomodo, di questo lungo e teso braccio di ferro che vedrà contendersi la guida del Comune, sarà Bergamini, che è stato ufficialmente indicato dallo schieramento di centrodestra, comprendente Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e Noi Moderati, a capo di una lista che si chiamerà "San Possidonio che cambia". Quello, dunque, che era nell’aria e che tanti sospettavano si è verificato con la spaccatura – data certa da molti – dell’area progressista locale. Manca ancora l’ufficialità ma ormai è questione di ore perché giunga. Questo fatto offrirà certamente un inatteso vantaggio al centrodestra, visti i rapporti di forza delle scorse elezioni amministrative (2019) col centrosinistra che unito riportò il 58,38% e il centrodestra che raggiunse il 41,62%, risultato di questo schieramento migliorato nelle recenti elezioni per la Camera dei Deputati, dove arrivò a raccogliere il 46,87%, con Pd e alleati fermi al 30,74%.

Alberto Greco