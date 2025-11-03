Il killer Elia Del Grande avvistato nel Varesotto, ma da venerdì è un’ombra

Modena, 3 novembre 2025 – Elia Del Grande è stato localizzato ad Angera, nel Varesotto, il giorno dopo la fuga. Tracce del suo passaggio sono state registrate venerdì in quel piccolo comune – poco più di 5.000 abitanti –, paesino in cui peraltro aveva vissuto in passato. E che si trova ad appena sei chilometri di distanza da Cadrezzate, il luogo dove, 27 anni fa, sterminò la famiglia a fucilate.

Il telefonino nascosto nei campi in attesa della fuga

Con sé ha un telefonino, che pare sia stato introdotto nella casa di reclusione e che poi lui aveva nascosto nei campi. In attesa del momento giusto per scomparire. Del Grande è quindi tornato nel Varesotto, dopo che giovedì è fuggito dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia (Modena) facendo perdere le tracce.

Del Grande, dalla condanna alla misura di sicurezza

Il killer di Cadrezzate ha pagato il suo debito con la giustizia: condannato in primo grado all’ergastolo, la pena fu ridotta in appello a 30 anni (per vizio parziale di mente): ne ha trascorsi in cella 25. Poi, scarcerato, è stato messo in libertà vigilata ma, tra furti e molestie al vicinato quando viveva a Olbia, è stata disposta per lui una misura di sicurezza perché giudicato socialmente pericoloso.

Dal filmato ai sospetti sulla fidanzata

Nel Modenese avrebbe dovuto trascorrere sei mesi, per sottoporsi poi a nuova valutazione. Dopo appena un mese di permanenza, però, Del Grande, approfittando del buio, si è arrampicato, ha legato una corda al palo della telecamera e si è calato giù dall’altro lato del muro. Come si vede nel filmato che ha registrato quegli attimi. Non si esclude che nel frattempo, in questi giorni si sia spostato in Sardegna, altra terra a cui è legato. Forti sospetti si concentrano sulla compagna convivente di lui, che è andato a trovarlo nella casa-lavoro proprio alcuni giorni fa e che già nel 2015 l’aveva aiutato a pianificare la fuga dal carcere di Pavia dove era recluso (tentativo poi fallito).

'Strage dei fornai' del 1998, il 49enne socialmente pericoloso

Quella ‘Strage dei fornai’ che nessuno ha mai dimenticato

E nella sua terra, il Basso Verbano, torna ora il terrore di rivederlo in giro. Una storia, quella della strage di Cadrezzate, meglio nota come ‘Strage dei fornai’, che nessuno, da quelle parti, può aver dimenticato. Era la notte del 7 gennaio 1998 quando l’allora 22enne uccise il papà Enea, 57 anni, la mamma Alida, di 53, e il fratello Enrico, 22enne, con due colpi di fucile a testa. Sei in totale. A chiamare i carabinieri, alle 3.40, fu il fratello agonizzante, che morì in ospedale poco dopo. “Un lago di sangue”, dissero i primi inquirenti arrivati alla villetta rosa, la scena del crimine. Del Grande fuggì subito tentando di raggiungere Lugano, ma fu fermato al confine, dove rese la prima confessione sul triplice omicidio. “Li ho uccisi io”. Lo fece, disse poi, perché la famiglia si era messo contro la sua relazione con una ex prostituta dominicana. La sera precedente a quella ’notte maledetta’, Del Grande era a cena con i familiari al ristorante. Le ore precedenti il massacro le “trascorse a pensare e ripensare alle parole dei miei: ’Non la sposerai mai’”, dichiarò lui in un’intervista. Quella notte, l’odio covato per anni fin da bambino, “è esploso”. E non ha lasciato sopravvissuti.