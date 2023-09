In centinaia per Felicia Kingsley "I suoi libri ci hanno conquistato"

Modena, 10 settembre 2023 – È ‘Una ragazza di altri tempi’ l’ultimo romanzo di Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli, "la regina della commedia romantica" che ieri ha attratto centinaia di fan al suo firmacopie, al centro commerciale I Portali. Ancora una volta, per incontrare la scrittrice modenese si è creata una lunghissima coda di giovani fan che hanno atteso per ore un suo autografo. "Sono molto felice – ha commentato –. È bellissimo vedere una fila del genere, è un momento di aggregazione costruttiva per tanti ragazzi tra i 14 e i 15 anni. Si dice spesso che i giovani ‘stanno sempre al cellulare’ e invece eccoli qua, che fanno amicizia dal vivo e parlano di libri. Io sono qui per firmare ma in realtà loro si divertono di più".

Un romanzo, edito da Newton Compton Editori, che voleva scrivere ormai da dieci anni. "Per questo sono particolarmente emozionata nel vederlo accolto con così tanto calore". Tra gli altri, in fila da oltre due ore c’è Elisa Cerri. "Ne vale la pena, non l’ho mai incontrata ma ho tutti i suoi libri a casa e uno a uno li sto leggendo. Il mio preferito, al momento, è ‘Non è un paese per single’. Mi piace tutto di lei, il suo modo di fare e di essere, come scrive. Sono libri che, anche letti in età adulta, ti fanno tornare indietro nel tempo e rilassare". Poco più indietro, tre cugine che condividono la passione per l’autrice. "Siamo in fila da due ore – racconta la prima, Giorgia Carati – Felicia è l’autrice italiana che mi ha spinto ad amare il genere romance senza la componente fantasy. È la mia autrice italiana preferita in assoluto, amo i suoi personaggi perché, pur simili tra di loro, hanno tutti una loro particolarità. Il suo stile è pungente, ti fa ridere, ti fa piangere, la sua autenticità ti coinvolge".

"Condivido tutto – aggiunge Monica Cesarini – anche perché mi ha trascinato lei in questa avventura, prima leggevo tutt’altro. Io l’ho conosciuta l’anno scorso ma non ho ancora letto tutti i libri, li conservo da leggere pian piano dato che sono speciali. Mi piace molto che sia una scrittrice italiana, i suoi romanzi hanno carattere e apprezzo molto come affronta i temi erotici senza volgarità". "Mi hanno trascinato loro due – chiosa la terza, Valentina Pestelli – io l’ho conosciuta solo questa estate ma sono già una grande fan. Mi piace tutto di lei, i libri sono estremamente scorrevoli e si finiscono in qualche giorno. È un’autrice italiana che ha la mia età ed è donna, già solo per questo come può non piacermi". Anche Martina Iuliano attende il suo turno. "Ho iniziato con ‘Bugiarde si diventa’ e oggi sono qui per vederla per la prima volta. La sua scrittura è estremamente piacevole e scorrevole, ti tiene incollata alle pagine e non riesci a staccarti. Arriva all’ultima pagina e dici ‘è già finito’, si fa leggere molto volentieri".

Giovanna Rabufetti e la figlia adolescente arrivano addirittura da Varese. "Abbiamo perso il firmacopie di Milano martedì scorso – raccontano insieme – quindi oggi siamo qui in gita per recuperare. Siamo grandi fan, soprattutto mia figlia, che ha letto gran parte dei libri di Felicia. Ci piacciono il suo stile e la sua comicità. E poi le sue storie sono travolgenti e fanno immedesimare nei personaggi. Siamo molto felici di essere qui".