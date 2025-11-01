Eliminata l’auto medica di notte: "La decisione è illegittima"

È tuttora particolarmente agguerrito il Comitato per la Salute dell’Unione Terre di Castelli, che continua a battersi per fare rimanere l’auto medica a Vignola anche nelle ore notturne, sebbene la decisione di spostarla a Pozza di Maranello nella fascia oraria 20 – 8 è stata ormai ufficializzata. A intervenire a nome del comitato è l’ex assessore ed ex sindaco Mauro Smeraldi, che rileva dubbi sull’iter che ha portato a questa decisione. Tanto che ora lo stesso Smeraldi annuncia che il comitato si rivolgerà al difensore civico, per cercare di fare valere le proprie ragioni.

"Il 20 ottobre scorso – rileva tra l’altro Smeraldi a nome del comitato civico - l’ufficio di presidenza della CTSS (conferenza territoriale socio sanitaria) ha deliberato lo spostamento nelle ore notturne dell’automedica da Vignola a Pozza. Orbene, tale delibera proviene da un organo incompetente, e pecca a nostro avviso di regolarità e legittimità. Non si capisce quale sia la norma che dia potere all’ufficio di presidenza della CTSS di approvare decisioni in materia di riorganizzazione del piano sanitario. È evidente che la delibera è stata fatta con troppa fretta, al fine di anticipare il consiglio dell’Unione Terre di Castelli aperto ai cittadini del giorno dopo. Ma la fretta è cattiva consigliera – prosegue Smeradi - e aumenta i rischi di errore. A tenore delle norme contenute nel Regolamento della CTSS, la competenza per una simile delibera spetta al plenum della CTSS (alla quale partecipano tutti i sindaci della provincia) e non all’Ufficio di Presidenza. Per questo ci adopereremo per ricorrere al difensore civico e agli organi giurisdizionali al fine di fare chiarezza su tutta la vicenda. È chiaro – protesta sempre Smeraldi - che la mancanza di democrazia abbia raggiunto i livelli massimi".

Marco Pederzoli