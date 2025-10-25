Elio ’inedito’ all’Astoria: "Rivalutiamo la tristezza"

La tristezza, un sentimento che attraversa la storia dell’arte e di ogni forma di espressione umana – da Catullo a Virginia Woolf, da Munch a Paperino – e che, tuttavia, oggi viene spesso temuto e rimosso. Parte da questo presupposto lo spettacolo che Elio porta in scena stasera alle 21 al teatro Astoria di Fiorano Modenese: accompagnato dal maestro Alberto Tafuri al pianoforte, intraprende questo viaggio musicale alla riscoperta del sentimento in questione. Ne ‘La rivalutazione della tristezza’, questo il titolo del progetto teatrale, "l’intento è quello di restituire alla tristezza nobiltà e necessità attraverso le parole e le note di alcuni grandi artisti della tradizione musicale italiana e internazionale – racconta Elio –. Diciamo che questo spettacolo è una semplice scusa per poter suonare canzoni bellissime: da Brecht a Rossini, da Rota ai Beach Boys del compianto Brian Wilson. E ancora Enzo Jannacci, James Taylor, Rita Pavone". La tristezza in fondo non è male ma, va presa a piccole dosi e, se si esagera, serve un antidoto. Per questo ci saranno anche opportuni inserimenti di canzoni allegre. "La tristezza è un’emozione che oggi non va più di moda – prosegue Elio –. Viviamo in un’epoca catatonica, i social ci ricoprono di valanghe di immagini e siamo diventati sempre più insensibili". Dalle 20.30, è disponibile il servizio gratuito ‘TataBla’ messo a disposizione dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore del Teatro (‘Quelli del ’29’), per accogliere bambine e bambini dai 6 ai 12 anni che potranno trascorrere la serata al ‘Bla’ con attività di animazione dell’associazione ‘INarte’, mentre i genitori saranno a vedere lo spettacolo nel vicino teatro.

Maria Silvia Cabri