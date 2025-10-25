Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Modena
Elio 'inedito' all'Astoria: "Rivalutiamo la tristezza"
25 ott 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
Elio ’inedito’ all’Astoria: "Rivalutiamo la tristezza"

A Fiorano sul palco un sentimento che nell’epoca social non va più di moda. Un viaggio in musica con l’accompagnamento del maestro Tafuri al pianoforte.

Elio sarà sul palco del teatro Astoria di Fiorano stasera alle 21

Elio sarà sul palco del teatro Astoria di Fiorano stasera alle 21

La tristezza, un sentimento che attraversa la storia dell’arte e di ogni forma di espressione umana – da Catullo a Virginia Woolf, da Munch a Paperino – e che, tuttavia, oggi viene spesso temuto e rimosso. Parte da questo presupposto lo spettacolo che Elio porta in scena stasera alle 21 al teatro Astoria di Fiorano Modenese: accompagnato dal maestro Alberto Tafuri al pianoforte, intraprende questo viaggio musicale alla riscoperta del sentimento in questione. Ne ‘La rivalutazione della tristezza’, questo il titolo del progetto teatrale, "l’intento è quello di restituire alla tristezza nobiltà e necessità attraverso le parole e le note di alcuni grandi artisti della tradizione musicale italiana e internazionale – racconta Elio –. Diciamo che questo spettacolo è una semplice scusa per poter suonare canzoni bellissime: da Brecht a Rossini, da Rota ai Beach Boys del compianto Brian Wilson. E ancora Enzo Jannacci, James Taylor, Rita Pavone". La tristezza in fondo non è male ma, va presa a piccole dosi e, se si esagera, serve un antidoto. Per questo ci saranno anche opportuni inserimenti di canzoni allegre. "La tristezza è un’emozione che oggi non va più di moda – prosegue Elio –. Viviamo in un’epoca catatonica, i social ci ricoprono di valanghe di immagini e siamo diventati sempre più insensibili". Dalle 20.30, è disponibile il servizio gratuito ‘TataBla’ messo a disposizione dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore del Teatro (‘Quelli del ’29’), per accogliere bambine e bambini dai 6 ai 12 anni che potranno trascorrere la serata al ‘Bla’ con attività di animazione dell’associazione ‘INarte’, mentre i genitori saranno a vedere lo spettacolo nel vicino teatro.

Maria Silvia Cabri

