Elisa Rossini (Fd’I): "Rifiuti, manca il piano . Ecco spiegato il caos sulla differenziata"

Quali erano le attività che Hera si impegnava a fare nel momento in cui a Modena si stava per rivoluzionare il sistema di raccolta dei rifiuti? A che ora, per esempio, gli operatori dell’ex municipalizzata si impegnavano a raccogliere i sacchi colorati lasciati la sera prima sui marciapiedi? Chi doveva vigilare sul funzionamento della raccolta differenziata? A queste domande "non c’è risposta". "Abbiamo chiesto il piano annuale delle attività, obbligatorio per contratto, e ci è stato fornito solo quello del 2023". A scoprire il "vuoto informativo" di un anno è la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Elisa Rossini, che evidenzia "un disorientamento da parte del gestore che si ripercuote sulla città".

Perché è convinta di questo disorientamento di Hera?

"Perché ne abbiamo una prova concreta. Il gestore, in base al contratto di servizio, deve presentare un piano annuale delle attività. L’unico che noi abbiamo in mano è quello che riguarda l’anno 2023, mentre il contratto di servizio prevedeva che entro 60 giorni dalla stipula del contratto di servizio datato 29 dicembre 2021 producesse un piano annuale e che per gli anni successivi questo venisse prodotto entro il 30 novembre. Quindi entro il 30 novembre 2021 noi dovevamo avere quello per le attività del 2022".

A cosa serve questo piano?

"A programmare le attività e il sistema di raccolta. Quindi se così è, e così a noi sembra, in realtà si è proceduto senza una programmazione effettiva. Questo spiegherebbe il disorientamento di tutti i soggetti coinvolti nell’introduzione di questo sistema che, a nostro parere, ha un peccato originale".

In che senso?

"In una città come Modena gestire un porta-a-porta richiede uno sforzo che evidentemente Hera non è in grado di mettere in campo in termini di uomini, di velocità e frequenza nella raccolta. Ma qui manca proprio una programmazione delle attività che deve essere fatta preventivamente per poi avere gli aggiustamenti in corso d’opera. È mancata prima della partenza della raccolta differenziata".

Ci sono stati degli aggiustamenti in corso d’opera, ma questo è normale quando si rivoluziona un sistema del genere. Non crede?

"Ci può stare un aggiustamento, ma non in maniera così disordinata. È stata per esempio introdotta la ‘Task force’ con mediatori culturali, polizia locale che dovrebbe fare quello che dovrebbe fare Hera, lo spazzino di quartiere tanto pubblicizzato... e non si è visto alcun miglioramento. Allora mi sono riguardata il contratto di servizio e ho verificato che all’articolo 3 del disciplinare tecnico si prevede la redazione di un piano annuale attività. Ho fatto accesso agli atti chiedendoli dall’entrata in vigore del contratto in avanti. Mi è stato fornito un piano delle attività, tra l’altro non su carta intestata, senza alcun riferimento a quella data, ma solo per il 2023. Tra l’altro nel piano annuale che mi hanno dato per esempio i mediatori culturali non ci sono, sono stati introdotti in corso d’opera senza ci fosse dietro un pensiero. Anche le cassette ‘Smarty’ non ci sono nel piano. Giovedì l’assessore risponderà a una mia interrogazione sulla famosa task force e i costi aggiuntivi che vanno a ripercuotersi sul servizio".

Nonostante questo da quando è partito il nuovo servizio i dati della differenziata sono in miglioramento.

"Noi prendiamo con molta cautela i dato di miglioramento del 74% che fornisce Hera. E se anche fosse riteniamo che sia talmente alto il prezzo che la città sta pagando in termini di scarsità della pulizia e di degrado visibile, che si poteva arrivare allo stesso risultato magari impegnando un po’ di tempo in più. Avremmo per esempio potuto arrivare allo stesso risultato lasciando i cassonetti e la possibilità di poter conferire quando si vuole con la tessera come hanno fatto a Castelfranco Emilia. E con una quantità maggiore di sensibilizzazione".