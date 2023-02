Elisabetta Gualmini presenta il suo libro "Mamma Europa"

Martedì alle ore 17:30, presso il Teatro San Carlo, in via San Carlo 5, il Collegio San Carlo, in collaborazione con Radio FSC-Unimore, presenta un nuovo appuntamento di "Per alzata di mano", una serie di incontri, con personaggi di spicco, in cui il pubblico diventa protagonista attraverso domande, riflessioni e curiosità. Elisabetta Gualmini, docente di scienze politiche all’Università di Bologna, Eurodeputata e già Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, dialoga con Matteo Cappa, station manager di Radio FSC-Unimore e Marco Miana, consulente editoriale, in occasione della presentazione del suo ultimo libro "Mamma Europa: una nuova unione dopo crisi e scandali". Ad introdurre l’evento sarà il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Il libro, edito dalla casa editrice Il Mulino, riflette su un’Europa completamente nuova, dove solidarietà, protezione sociale, sostenibilità ambientale sono i motivi dominanti. A seguire, Elisabetta Gualmini firmerà le copie del libro presso La Feltrinelli.