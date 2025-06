"Elisoccorso potenziato e telemedicina per un servizio più razionale"

Cambiamenti in vista per la sanità in Appennino, a seguito di un percorso di analisi e revisione del sistema di gestione delle emergenze e delle urgenze sul territorio, nell’ottica di una maggiore efficienza. Obiettivo prioritario è quello di tutelare e valorizzare il ruolo del Pronto Soccorso di Pavullo, elemento centrale della rete di emergenza del Frignano e punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, e della rete del 118 che ha mezzi dislocati su tutto il territorio dell’Appennino.

Nello specifico, il nuovo modello mira a una più efficiente distribuzione delle risorse e a un rafforzamento della medicina territoriale attraverso una serie di azioni: l’evoluzione, a partire dall’autunno, dell’attuale CAU di Fanano in due distinti Ambulatori di Bassa Complessità, gestiti dai Medici di Medicina Generale, nelle aree di Fanano-Sestola-Montecreto e Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo, con tecnologie specialistiche e accesso anche per i turisti, con un’apertura diretta H12 e la possibilità di percorsi di risposta dedicati senza il passaggio dal Pronto soccorso. Nelle restanti ore è previsto l’utilizzo di professionisti di continuità assistenziale. In secondo luogo, il mantenimento del mezzo di soccorso avanzato a Pavullo e la previsione dei mezzi dislocati anche in base al modificarsi delle presenze stagionali; l’ampliamento dai prossimi mesi delle possibilità di intervento dell’elisoccorso anche in condizioni meteorologiche complesse, grazie a nuovi protocolli operativi con le rotte PBN e l’adozione di strumenti di telemedicina per garantire assistenza specialistica a distanza e alleggerire il ricorso agli ospedali.

Dal 1° luglio all’autunno, sarà attivo un periodo transitorio con il mantenimento, per i bisogni urgenti non gravi, del CAU di Fanano e del servizio di Pievepelago nei giorni feriali, dalle 8 alle 20 e, compatibilmente con le risorse mediche disponibili, una copertura di area Fanano-Pievepelago della Continuità assistenziale dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e nelle 24 ore nei prefestivi e festivi, con accesso tramite il numero unico gratuito 800 032 032. "Sono note a tutti le specificità della montagna – dichiara il Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena Mattia Altini – e le caratteristiche che la rendono unica, quali le maggiori distanze geografiche e la necessità di favorire i professionisti che decidono di operare in questi contesti. Fra l’altro è ben noto che nei periodi estivi il numero di assistiti aumenta e siamo impegnati nel gestirlo. Il modello a cui tendere, che si integra a quello degli ambulatori a bassa complessità, è quello del Virtual Hospital, un modello innovativo di assistenza sanitaria che utilizza tecnologie digitali e telemedicina per fornire cure a distanza, senza che i pazienti debbano recarsi fisicamente in ospedale e nelle strutture specialistiche".

Maria Silvia Cabri