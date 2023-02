"Elly intercetta i delusi Ai gazebo farà un exploit"

Stefano Vaccari, parlamentare, i circoli hanno premiato Bonaccini: ritiene possa esserci un ribaltamento ai gazebo?

"Credo di sì, ce lo dicono gli incontri che in questi giorni si stanno svolgendo in ogni parte d’Italia. Dal voto degli iscritti peraltro è venuto un segnale importante, al di sopra delle aspettative viste le premesse di ineluttabilità sull’esito che era stato costruito. La candidatura di Schlein ha una capacità di attrazione maggiore verso quegli elettori Pd e quei (tanti) militanti che non hanno rinnovato l’iscrizione perché delusi, amareggiati dalle scelte e dai comportamenti del passato. Serve una mobilitazione fino all’ultimo minuto per portare anche i più refrattari a votare".

Perché gli elettori Dem dovrebbero scegliere Schlein?

"È la proposta più convincente per attivare un cambiamento vero e autentico del Pd, della sua linea politica, del suo modo di stare tra le persone, del suo linguaggio, dei nomi che lo possano rappresentare al meglio sui vari temi. Serve ritrovare una credibilità agli occhi di chi ha vissuto negli ultimi anni solo una condizione di precarietà nel lavoro, nella scuola, verso il futuro senza trovare una risposta all’altezza nelle azioni di chi governava. Come ha detto Livia Turco, Elly incarna quella generazione di donne e giovani cresciute nella precarietà. In tanti come me hanno scelto di dare una mano sostenendo questo cambiamento senza per forza essere in prima linea perché consapevoli che serva una nuova generazione che interpreti questo cambiamento".

Si è parlato molto di un nuovo protagonismo di sindaci e amministratori nel gruppo dirigente.

"Concordo con Schlein che il ruolo e la valorizzazione dei sindaci in sé non sia una linea politica. In questi ultimi anni tanti amministratori locali hanno avuto ruoli di primo piano a livello nazionale dando un importante contributo sulla linea e sull’iniziativa politica. Bene dunque le competenze e le esperienze anche degli amministratori, ma è centrale valorizzare soprattutto quei mondi che ci hanno percepito distanti e respingenti".