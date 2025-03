’Elogio del rosso’, sedici artisti. Ultimo weekend per la collettiva

Ultimo weekend di apertura per ’Elogio al rosso’, la collettiva che vede impegnati sedici artisti nella lettura personale di un tema apparentemente semplice, come il colore. L’analisi e l’uso del rosso, colore primario, svela nelle opere esposte la capacità di ciascun artista di interpretarlo e utilizzarlo nelle sue infinite sfumature e nel suo poliedrico significato relazionale, emotivo ed espressivo. Attraverso i lavori di Milva Bacchelli, Hugo Cardenas, Francesco Dabbicco, Martina Dalla Stella, Claudia Forghieri, Massimo Lagrotteria, Fabrizio Molinaro, Mauro Molle, Alessandro Monti, Anna Nevrià, Nicolò Nigri, Andrea Saltini, Ersilia Sarrecchia, Cetti Tumminia, Gabriele Ugolini e Alberto Zecchini il pubblico è chiamato a comprendere e fare proprio un linguaggio di forte impatto, quale è il colore. La mostra è allestita nei locali della Galleria Ranarossa 3.0, in via Montevecchio, oggi e domani dalle dalle 17,30 alle 19,30.

c.b.