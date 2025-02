Emendamenti, è record: sono 32

A pochi giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027, Comune di Modena, Parti sociali e Terzo settore siglano un protocollo d’intesa per lo sviluppo, la coesione sociale e il futuro della città. Tra i firmatari i sindacati Cgil, Cisl, Uil, le associazioni economiche di Rete Impresa Italia (Cna, Confcommercio, Confesercenti, Lapam-Confartigianato), Cia, Confapi Emilia, Collegio Imprenditori Emilia, Ance Emilia Area Centro, Confcooperative, Legacoop, Forum Terzo Settore (Acli, Ancescao, Arci, Auser, Csi, Uisp, Cooperativa Aliante), Aics Modena e Coop Spazio.

"Questo documento rappresenta una novità dal punto di vista del metodo di lavoro così come nei suoi contenuti – ha commentato il sindaco assimo Mezzetti –. La forza della nostra città è sempre stata la coesione sociale, ancor di più in questo momento storico in cui aumenta la forbice delle disuguaglianze tra cittadini".

Il documento impegna l’Amministrazione comunale a individuare insieme ai firmatari le destinazioni della manovra. Con il proponimento congiunto è di "non arretrare e di rifiutare la logica dei tagli draconiani orizzontali ma, anzi, di consolidare ed espandere l’offerta dei servizi educativi, socio-sanitari e sociali, la proposta culturale, l’insieme delle attività aggregative e sportive, la manutenzione e la cura della città, gli investimenti sul territorio e sulle sicurezze dei cittadini".

Intanto sono 32 gli emendamenti al Bilancio di previsione 2025-2027 presentati dai gruppi consiliari del Comune di Modena. Un numero record per avvicinarsi al quale si deve risalire al 2016 quando le proposte di modifica furono 28.