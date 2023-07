"Emergenza abitativa a Maranello, in arrivo 131 nuovi alloggi"

Emergenza abitativa, l’Amministrazione corre ai ripari. Sul territorio sono infatti in fase di realizzazione 82 nuovi alloggi privati, i cui titoli edilizi sono stati rilasciati dal Comune di Maranello lo scorso anno e che saranno dislocati in Via Frattini (comparto Ex Panini), Via Terra delle Rosse (comparto Maranello Village) Via Fonda, Via Morante (comparto Querce-Castello) e Via dei Navigatori.

Una prima risposta alle evidenti criticità che si riscontrano sul territorio maranellese, cui soccorreranno anche l’inizio dei lavori per ulteriori 20 alloggi nelle Vie Vandelli (comparto Obici), Terra delle Rosse, Boito, Benedello e Leopardi (comparto ex Scuole elementari) mentre è in fase di conclusione l’istruttoria, ad opera del Comune, per ulteriori 29 appartamenti previsti tra Via Benedello e in Via Leopardi. "Complessivamente, tra immobili già in costruzione o che saranno realizzati nel medio periodo, nei prossimi 2-3 anni sorgeranno a Maranello 131 nuovi alloggi", spiega il Sindaco Luigi Zironi, che registra come "il distretto ceramico è in forte crescita e necessita dunque di nuovi alloggi e di politiche abitative che tengano conto dei mutamenti in atto e che scongiurino gli eccessi che si stanno verificando sul mercato immobiliare".

Si tratta, aggiunge Zironi, di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione del pubblico e di confrontarsi anche con privati ed imprese affinché si possano creare le condizioni per far nascere nuove opportunità a favore di chi cerca casa in questo territorio. Vanno in questa direzione i 131 nuovi alloggi già citati, ma anche il possibile nuovo sviluppo di altri comparti che prevedono la realizzazione di 27 nuovi appartamenti ERS, cioè destinati all’edilizia residenziale sociale a disposizione di famiglie in difficoltà, che sorgerebbero a Pozza (in due aree vicine alla Nuova Estense, immediatamente a nord e a sud di Via Vignola) e a San Venanzio, poco più a sud del centro abitato della frazione). Maranello dispone ad oggi di 64 alloggi ERS abitati, gestiti da Acer a prezzi convenzionati per gli inquilini e in altri 35 alloggi ERP, sempre gestiti da Acer, risiedono altrettanti nuclei familiari in difficoltà. "Le politiche abitative sono un tema centrale del nuovo PUG, il Piano Urbanistico Generale - spiega Elisabetta Marsigliante, Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia privata - e anche attraverso questo strumento l’Amministrazione sta ponendo una grande attenzione alla ricerca di soluzioni".