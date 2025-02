Emergenza abitativa. Quindici alloggi in affitto per le forze dell’ordine: "La casa è una priorità"

Sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori per la realizzazione di una palazzina di Edilizia residenziale sociale di 15 alloggi destinati alle forze dell’ordine in locazione permanente a canone agevolato nell’area dell’ex Consorzio Agrario. "Si tratta di un intervento che risponde a due priorità assolute per l’Amministrazione – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – la rigenerazione urbana e il bisogno di casa". Con questa aggiudicazione, prosegue l’assessore, "si dà avvio all’ultimo intervento pubblico di rigenerazione dell’area dell’ex Consorzio Agrario, dopo che a gennaio dello scorso anno sono partiti i lavori per le altre due palazzine Ers, attualmente in fase avanzata di realizzazione e con conclusione prevista questa estate. Gli investimenti del Pnrr stanno cambiando la città: questo intervento rappresenta un altro tassello del processo di rigenerazione urbana dell’area nord, dopo le azioni già sviluppate dall’Amministrazione comunale nel comparto di fronte dell’ex Mercato bestiame, cofinanziate prima con il Piano Periferie poi con il Pinqua-Pnrr, e gli interventi residenziali privati previsti in entrambe le zone".

L’intervento, cofinanziato attraverso il Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) nell’ambito delle risorse del Pnrr, sarà effettuato da Iti Impresa generale spa con inizio lavori previsto in primavera, dopo la progettazione esecutiva a cura dell’azienda. La realizzazione dell’opera sarà seguita dalla società di trasformazione urbana CambiaMo spa, soggetto attuatore per il Comune di Modena degli interventi residenziali di strada Canaletto sud, alla quale lo scorso anno l’amministrazione comunale ha ceduto in permuta la proprietà dell’area di 1.084 metri quadrati in cui sarà realizzata la palazzina.

L’intervento della palazzina destinata alle forze dell’ordine, identificato come lotto Q, ha un valore complessivo di 4 milioni 595 mila euro ed è finanziato per 2 milioni 400 mila euro dal Comune, per 1 milione 500 mila euro con risorse di CambiaMo, per circa 195 mila euro attraverso fondi Pnrr e con un contributo di 500 mila euro della Fondazione di Modena.

La nuova palazzina, spiegano dal Comune, sarà realizzata vicino alle due in costruzione su via Canaletto, nei pressi della rotatoria con via del Mercato. Queste ultime (i cosiddetti lotti O-P) comprendono un totale di 30 alloggi destinati alla locazione permanente con canoni agevolati a favore di nuclei fragili. Una, in particolare, con 15 alloggi, sarà dedicata al progetto ’foyer giovani’ per persone tra 18 e i 30 anni in cerca di autonomia abitativa.

All’interno del comparto dell’ex Consorzio Agrario, nell’area oggetto di rigenerazione tra via Fanti e via Canaletto, ha da poco aperto la struttura di vendita medio-grande a marchio Esselunga, è in via di ultimazione l’intervento di realizzazione del parcheggio multipiano da circa 300 posti auto, che sarà ceduto all’amministrazione comunale e verrà realizzata un’area residenziale a cura della catena commerciale, un parco e aree a verde pubblico, percorsi ciclopedonali e ulteriori parcheggi.

I 15 alloggi destinati alle forze dell’ordine all’ex Consorzio Agrario si vanno ad aggiungere ai cinque alloggi Ers presso Abitare sociale, in via Forghieri, e ad altri 25 alloggi di proprietà di Acer in viale Verdi e nelle zone adiacenti, già riservati agli operatori impegnati per la sicurezza della città.

r.m.