Emergenza, acquistata una nuova ambulanza

Si arricchisce di una nuova ambulanza la flotta dei mezzi di soccorso del servizio Emergenza territoriale 118 di Modena. Grazie a fondi regionali, l’Ausl di Modena ha infatti acquistato, nei giorni scorsi, una nuova ambulanza disponibile per il servizio di Emergenza-Urgenza su tutto il territorio provinciale.

Un altro mezzo di soccorso, sempre con i fondi regionali, era stato acquistato lo scorso dicembre. Salgono così a 31 le ambulanze attive su tutto il territorio provinciale a cui si aggiungono 9 auto mediche e 2 mezzi per il trasporto di sacche di sangue e materiali biologici.

"Il nuovo mezzo appena entrato in servizio rientra in un progetto pluriennale di rinnovamento del parco macchine, che a breve vedrà l’arrivo di altre due ambulanze – dichiara Fabio Mora, Responsabile Assistenziale del Dipartimento di Emergenza Urgenza – SET 118 -. A riguardo il mese scorso è stata pubblicata una gara regionale per l’acquisizione di mezzi di soccorso per tutta la Regione per un importo di 6,4 milioni di euro".