Emergenza casa, Fd’I incalza. Il Comune: "Presto oltre 100 nuovi alloggi"

MARANELLO

"Arriveranno a Maranello felici di aver trovato lavoro presso un’azienda conosciuta e prestigiosa, ma presto l’entusiasmo non basterà a stemperare la delusione per la loro inevitabile condizione abitativa. Cercheranno casa, prima in affitto a prezzi proibitivi e magari si accontenteranno di una sola stanza con servizi condivisi, poi cercheranno di acquistarla ma senza riuscirci". E’ lo scenario che Fratelli d’Italia disegna relativamente al tema dell’emergenza abitativa a Maranello a causa, spiegano i referenti di Fratelli d’Italia – Evoluzione Maranello, dell’"assenza di una corretta pianificazione della politica abitativa coordinata con lo sviluppo industriale". Case, la sintesi, non ce ne sono, per questo Fratelli d’Italia rilancia le sue proposte. "Recuperare gli alloggi di edilizia pubblica sfitti per carenze manutentive, incentivare gli interventi privati finalizzati a condividere un’edilizia di tipo ‘sociale’, favorire, a fronte di incentivi pubblici, la locazione di alloggi sfitti a canoni ridotti (famiglie con redditi bassi-intermedi), applicare un’agevolazione fiscale per i canoni concordati ad un prezzo più basso di quello di mercato. Ciò favorendo chi ha fragilità di tipo sanitario".

Immediata la risposta dell’Amministrazione, che evidenzia come l’emergenza abitativa riguardi tutto il distretto ceramico. "A Maranello – scrive la Giunta – la stiamo affrontando con interventi sul breve, medio e lungo periodo. Ad esempio, entro 3 anni saranno ultimati 131 nuovi alloggi privati sul nostro territorio: 102 sono in fase di realizzazione, per altri 29 l’istruttoria sta per concludersi. Le proposte di FdI ricalcano invece azioni che abbiamo già messo in campo: la fragilità sanitaria è uno dei criteri prioritari nell’assegnazione di alloggi popolari, e dei 101 appartamenti tra ERS ed ERP a Maranello solo uno ora non è occupato, perché è in corso un adeguamento per accogliere disabili ed è legato alle tempistiche PNRR". Quanto ai comparti privati, "nei prossimi anni verranno realizzati altri 27 alloggi ERS per l’edilizia sociale, ed è già stato pubblicato il bando con cui diamo garanzie ai privati con fondi pubblici per incentivarli ad affittare a canone calmierato. E per incrementare le agevolazioni fiscali di cui parla FdI, Maranello dovrebbe ottenere lo status di ‘Comune ad alta tensione abitativa’: lo abbiamo richiesto al Governo, sollecitandolo anche sul mancato rifinanziamento del Fondo Affitti".