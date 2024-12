Emergenza casa in quattro Comuni: "Serve maggiore collaborazione

L’emergenza abitativa nel Distretto Ceramico è stato uno dei temi affrontati, nei giorni scorsi, all’incontro organizzato dal Rotary Sassuolo in presenza dei quattro sindaci di Sassuolo (Matteo Mesini), Fiorano Modenese (Marco Biagini), Formigine (Elisa Parenti) e Maranello (Luigi Zironi). La scarsità di alloggi pubblici, la precarietà del lavoro e l’aumento delle fasce più fragili della popolazione ha portato i Comuni ad intensificare la propria attività su queste tematiche rafforzando le collaborazioni e passando da risposte di emergenza a progetti condivisi. Tra le criticità, causa l’aumento vertiginoso dei prezzi degli affitti, la crescita della platea delle persone per i quali il costo della casa supera il 30 % del reddito. A ciò si aggiunge il taglio del fondo morosità incolpevole in un periodo in cui il tema casa è centrale. L’attenzione è sugli affitti calmierati (a Fiorano ci sono 900 alloggi popolari), ma anche sugli interventi di rigenerazione urbana. A Sassuolo sono 485 gli alloggi ERP (Edilizia Residenzale Pubblica) in un territorio che ancora richiede manodopera per l’industria e i servizi.

Laura Corallo