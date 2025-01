Emergenza casa, l’agevolazione : "Zero Imu per chi offre alloggi"

Oltre 50 milioni (52,5, per la precisione) di spese correnti, 14 milioni di investimenti per il 2025, che diventeranno 26 entro il 2027. Questi, in estrema sintesi, i dati salienti del bilancio preventivo del Comune di Formigine, che registra anche un aumento del patrimonio del 17% in dieci anni e vede il debito calare del 57%. "Un bilancio in continuità con le esperienze precedenti, che introduce – ha detto il sindaco Elisa Parenti - anche alcune innovazioni significative, come incentivi alle famiglie numerose sui servizi scolastici, l’introduzione del trasporto pubblico gratuito per studenti disabili, l’azzeramento dell’aliquota IMU nel caso si mettano alloggi a disposizione per l’emergenza casa". Detto che i tagli del Governo incideranno sulle finanze comunali per 440mila euro, resta da aggiungere come le spese più cospicue vadano allo sviluppo del territorio (8,7 milioni), all’istruzione (5,8 milioni) e al sociale (5,4 milioni) mentre il piano di investimenti prevede interventi su scuole, impianti sportivi, alloggi per emergenza casa, riqualificazioni di parcheggi, ciclabili e aree verdi, con 4,5 milioni già destinati alla realizzazione, a Casinalbo, del nuovo polo scolastico 0-6 Prampolini.

"Con questi contenuti – ha aggiunto Parenti – pensiamo di dare una direzione strategica all’amministrazione della comunità, consapevoli che numeri, bilanci, cantieri possano creare ben poco progresso senza la condivisione e il supporto dei formiginesi: sono le persone a rendere vivi progetti ed edifici".

s.f.