Emergenza casa : "Oltre 2mila domande sono ancora in attesa. Cerchiamo alloggi"

Il Comune di Modena ha rilanciato il nuovo regolamento del servizio di Agenzia Casa, per contrastare il problema abitativo che oramai ha raggiunto i connotati di una vera e propria emergenza: sono difatti oltre 2000 le richieste locazionali sopraggiunte in città, a fronte di una disponibilità di appena 560 alloggi messi a disposizione nel 2024. I numeri certificano il crescente bisogno di abitazioni perché nel 2005, anno in cui il Comune ha inaugurato questo servizio, le domande in attesa di assegnazione erano appena 284. In vent’anni la richiesta di aiuto da parte di privati è aumentata di oltre il 600% e la giunta sa che per colmare questo vuoto abitativo, che lacera il tessuto lavorativo e sociale della città, c’è bisogno di andare a recuperare gli oltre seimila appartamenti rimasti sfitti. La principale causa dietro alla sfiducia di un proprietario a mettere il proprio immobile sul mercato è sicuramente la reale possibilità che gli affittuari non paghino o le lunghe diatribe per mandare via di casa gli inquilini morosi, che possono portare a tempi di attesa superiori ai 24 mesi. Agenzia Casa in questo senso rassicura i proprietari garantendo a nome del Comune il pieno rispetto dei contratti di locazione.

"Facciamo un appello accorato alla popolazione modenese: fidatevi del Comune dandoci i vostri immobili in affitto, e da parte nostra garantiremo trasparenza e pagamenti puntuali dei canoni locativi. – sono le parole dell’assessora Francesca Maletti – Attraverso il rilancio di Agenzia Casa vogliamo venire incontro alle sempre crescenti richieste di aiuto provenienti da persone che un lavoro ce l’hanno, ma non riescono a trovare un’abitazione a prezzi sostenibili; sappiamo benissimo che anche Modena è stata investita dall’emergenza abitativa dove tra affitti brevi e politiche speculative gli alloggi hanno visto i prezzi dei canoni lievitare, rendendo inaccessibile a sempre più persone il diritto alla casa. In provincia sono oltre seimila gli appartamenti sfitti, ed oltre duemila gli uffici vuoti, che con la delibera in programma a luglio saranno adibibili in caso di necessità e in maniera temporanea ad appartamenti. Al proprietario a cui chiediamo di affidarci l’immobile diamo ampie garanzie: verrà aumentato l’affitto che entrerà nel suo portafoglio, togliendo l’imposta del trenta percento prevista dal precedente patto territoriale; altra modifica sarà quella dell’Imu, che verrà decurtata allo 0,30% per chi darà immobili ad Agenzia Casa. Quello dell’Imu è un risparmio evidente, perché affittando a privati di norma l’Imu sale ad oltre l’1%. Tramite Agenzia Casa contiamo di mettere sul mercato appartamenti a prezzi contenuti: parliamo di 400 euro per dei trilocali in periferia. Noi abbiamo un bisogno enorme di case, siamo in deficit di circa 1500 appartamenti: il Comune di mette la faccia garantendo il pagamento del canone di affitto, le spese condominiali e il risarcimento in caso di danni degli inquilini. L’obiettivo sarebbe di recuperare almeno 1000 abitazioni entro fine 2025".

Non sono previste graduatorie ma priorita’: dalle famiglie che hanno avuto in passato sfratti per morosità incolpevole, ai nuclei che hanno al proprio interno persone con invalidità superiore al 65% fino ai nuclei familiari che hanno un’incidenza canone/reddito uguale o superiore al 40%.