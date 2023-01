Emergenza casa, residence per famiglie

Di fronte al problema abitativo con cui si confronta anche Modena, all’aumento della povertà che riguarda un numero crescente di famiglie e alla fragilità pisco-sociale di numerosi nuclei spesso intrecciata a condizioni di disagio abitativo, l’amministrazione comunale "sta sperimentando anche nuovi modelli abitativi con servizi volti a potenziare la qualità dell’abitare".

Dal co-housing allo sviluppo delle relazioni di vicinato e di pratiche solidali nelle comunità condominiali all’offerta di spazi integrativi per la socializzazione sono alcune delle strade, indicate anche nel documento programmatico ’Linee di indirizzo per il Welfare Prendiamoci Cura’, che il Settore Politiche sociali sta percorrendo.

In questo quadro si colloca il progetto, avviato sperimentalmente qualche anno fa, per il servizio di residence sociale che intende fornire una risposta a situazioni emergenziali attraverso il reperimento di soluzioni abitative temporanee a tariffe calmierate, in grado di garantire canoni sostenibili. Il residence sociale è costituito da otto alloggi di proprietà pubblica ed è gestito attraverso una coprogettazione con il Terzo Settore, così come i quattro alloggi del co-housing a sostegno dell’autonomia abitativa di adulti privi di una rete parentale, con priorità per donne e soggetti fragili.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati gli avvisi pubblici per individuare i soggetti del Terzo Settore con cui stipulare le convenzioni. In particolare, il residence sociale è riservato all’accoglienza temporanea di nuclei familiari con lo scopo di favorire processi di inclusione sociale e promozione dell’autonomia delle famiglie temporaneamente ospitate. "I destinatari del progetto sono nuclei residenti in città e in condizione di emergenza abitativa, anche a seguito di provvedimenti di sfratto, con priorità per i nuclei con figli minori e persone non autosufficienti. L’alloggio sarà assegnato per sei mesi rinnovabili per ulteriori sei e l’accesso avverrà sulla base della progettazione realizzata dal Servizio sociale territoriale". Al soggetto gestore, il Comune riconoscerà un rimborso di 50mila euro all’anno per la conduzione degli alloggi (locazione, spese di condominio, utenze, lavori di ripristino e manutenzione, spese per l’attività educativa). La convenzione dura 24 mesi.