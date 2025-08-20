"Emergenza Chikungunya, niente panico"

Modena, 20 agosto 2025 – La provincia di Modena è in allerta in seguito al diffondersi del virus Chikungunya, trasmesso dalle zanzare. Nel weekend si era arrivati a 19 casi accertati, con epicentro del focolaio nel comune di Carpi, e per questo ieri Ausl Modena ha voluto rispondere agli interrogativi che preoccupano i cittadini. Lo ha fatto attraverso le parole di Alessandra Fantuzzi, direttrice del Servizio di Igiene pubblica dell’Ausl.

Dottoressa, perché l’infezione da Chikungunya si è concentrata proprio a Carpi?

"Ci sono state una serie di circostanze, con varianti che non erano del tutto prevedibili e che purtroppo hanno colpito proprio il comune carpigiano. Le zanzare, che sono ovunque, hanno trovato condizioni ideali per la loro proliferazione, raggiungendo una densità altissima. A ciò si aggiunge l’arrivo del virus, probabilmente portato da una persona che era stata all’estero. Queste condizioni si sono verificate contemporaneamente a Carpi, permettendo al virus di diffondersi".

Possiamo definire un’emergenza la situazione attuale?

"Da un punto di vista possiamo definirla un’emergenza, perché i numeri sono in aumento e abbiamo dovuto mettere in atto misure straordinarie che in passato non erano necessarie. Il problema è l’alta densità di zanzare, in questo periodo dell’anno è particolarmente elevata. È fondamentale intervenire subito appena si palesi un caso sospetto per evitare la proliferazione e la formazione di focolai. L’allarme sociale va stimolato, ma con un approccio consapevole e non di panico".

Quali sono gli interventi che state attuando per controllare la diffusione delle zanzare?

"Abbiamo diverse strategie: in primis è stata istituita un’unità di crisi regionale che si riunisce quotidianamente; l’azione più efficace è fare interventi straordinari e generalizzati nelle aree colpite, a partire dai comuni interessati. In questa fase, ci concentriamo sia sul controllo dei casi umani che sulla riduzione della popolazione di zanzare".

Ci può spiegare l’importanza di monitorare la densità delle zanzare, in particolare a Carpi?

"A Carpi abbiamo inviato specialisti per verificare quante zanzare fossero presenti e se fossero positive alla Chikungunya. Questo ci ha permesso di mettere in atto misure di controllo mirate. Stiamo cercando di risalire al ’paziente zero’ per capire come il virus sia arrivato nel nostro territorio e da quale Paese provenga".

Come viene trasmesso il virus e quali sono i sintomi?

"Il virus si trasmette quando una zanzara punge una persona infetta (che ha un’alta viremia, cioè un’alta quantità di virus in circolo) e poi punge un altro individuo; è importante sottolineare che il virus non si trasmette da persona a persona. I sintomi non compaiono subito, ma dopo alcuni giorni, e includono febbre improvvisa, dolori osteoarticolari intensi che possono rendere difficile qualsiasi attività, stanchezza, spossatezza e mal di testa acuto. Non ci sono casi mortali, ma le conseguenze possono persistere nel tempo".

Esiste una terapia specifica per curare il virus?

"Non esiste una terapia specifica. I trattamenti sono mirati a curare i sintomi, principalmente con antipiretici e antinfiammatori. La guarigione avviene in genere in 7-10 giorni. In questo arco di tempo le persone colpite dal virus sono invitate all’isolamento, come avveniva per il Covid-19".

Quanto spesso un’infezione da Chikungunya si manifesta con sintomi acuti?

"Non c’è una percentuale fissa, a differenza della Dengue, perché molto spesso l’infezione può essere asintomatica. Per questo motivo, è fondamentale che chi ha viaggiato in paesi a rischio come il Sudamerica, l’Africa o il Sud-Est asiatico e al rientro presenta sintomi sospetti si rechi immediatamente al centro prelievi di Carpi".