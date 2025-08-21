Emergenza Chikungunya, sono 25 i prelievi a Carpi

Sono stati 25 i cittadini e cittadine che, nei due giorni dall’avvio dell’iniziativa, si sono presentati in libero accesso al centro prelievi di Carpi per sottoporsi ad un prelievo del sangue e all’analisi delle urine per la ricerca di positività alla Chikungunya. Nello specifico, i residenti sono stati 12 martedì (primo giorno), e 13 ieri, con un’età media sui 55 anni: numeri contenuti, anche considerazione delle tante persone ancora in vacanza, ma che indicano una soglia di attenzione che inizia ad alzarsi, ed una maggiore sensibilizzazione al tema.

L’obiettivo della nuova azione introdotta dall’Ausl di Modena con i prelievi in libero accesso è, infatti, quello di rintracciare eventuali nuovi casi di infezione sul territorio, importanti per individuarne la provenienza (paziente zero) e circoscriverne il più possibile la diffusione. In particolare, l’Ausl invita a sottoporsi a prelievo i residenti di Carpi che da fine luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e artralgie) e/o che abbiano effettuato viaggi in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), per la ricerca di positività alla malattia.

"Questa iniziativa nata dal tavolo tra Regione, Ausl di Modena e Comune di Carpi – commenta il dottor Graziano Carvelli, referente delle cure primarie per il Distretto di Carpi, nonché esponente locale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) – è molto positiva perché contribuisce a comunicare più sicurezza alla popolazione, rendendo più facile l’accesso al prelievo per i casi sospetti, che possono andare in autonomia o inviati da noi medici di famiglia. Inoltre, è molto importante al fine della ricerca del ‘paziente zero’, per capire da dove è arrivato il virus".

Come ribadisce il dottor Carvelli, "si tratta di una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura delle zanzare tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. È chiamata anche ‘febbre spacca ossa’: il termine Chikungunya deriva da una parola in lingua Makonde che significa ‘ciò che piega’ o ‘contorce’ e descrive l’aspetto arcuato che fa assumere il dolore molto forte alle giunture di chi è colpito da questa malattia che, ricordiamo, non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta".

Nel frattempo, sotto l’aspetto della comunicazione, si sta perfezionando una modalità per facilitarla. Qualche paziente, infatti, ha sollevato polemiche perché a fronte della positività al virus, per avere il referto occorreva attendere un fax proveniente dal laboratorio analisi di Bologna: "Ora – afferma il dottor Carvelli – in accordo con i medici di base del territorio, riceveremo noi direttamente via pec il referto scritto, e poi provvederemo ad avvertire gli utenti".