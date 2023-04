Emergenza immigrati "Sindaci tagliati fuori, così aumenta l’illegalità"

"Sindaci tagliati fuori da ogni confronto. Questo Governo vuole tornare all’epoca di Salvini, il Ministro dell’insicurezza, ed aumentare clandestini ed illegalità nelle città". Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli a ruota libera contro il Governo Meloni in modo particolare sulla questione migranti, dopo che gli ultimi sbarchi hanno portato - in provincia di Modena - centinaia di persone alla ricerca di ’asilo’. Nel primo trimestre del 2023 gli arrivi (senza preavviso) sono stati 500, il 717% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. "Qui è rischio la tenuta sociale – ha ribadito più volte il pirmo cittadino – una città come Modena non può accogliere così tante persone e, soprattutto, serve una programmazione a livello centrale. Il ministro ci deve ascoltare".

E’ anche una questione di sicurezza, con gli episodi violenti che riguardano i migranti - spesso clandestini - in aumento. Il 31 marzo l’omicidio del 16 pakistano (minore non accompagnato in carico ai serizi sociali) al Novi sad, poi il tentato omicidio a bottigliate in viale Gramsci, la baby gang del Luna Park e l’ultimo accoltellamento nei pressi del residence Costellazioni per cui ieri la polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto. In questo ultimo caso i due contendenti avevano discusso per una sigaretta. Dopo di che l’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito il rivale alla schiena, procurandogli gravi lesioni al polmone.

Gli agenti della squadra mobile, dopo minuziose indagini condotte insieme ai colleghi delle volanti, nei giorni scorsi hanno sottoposto a fermo un 24enne somalo, richiedente asilo, accusato di tentato omicidio. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, infatti, lo straniero all’alba dello scorso giovedì ha accoltellato alla schiena un tunisino di 22 anni, pare a seguito di un banale litigio legato appunto ad una sigaretta ‘negata’ dalla vittima. L’episodio è accaduto davanti al noto residence di via delle Costellazioni dove pare entrambi, aggressore e vittima vivevano abusivamente, essendo i due stranieri senza fissa dimora. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa alle 6.40 di giovedì scorso, appunto, quando il 118 è intervenuto per soccorrere un ragazzo con una profonda ferita da taglio alla schiena. Subito sono scattate le indagini della squadra mobile e delle volanti, coordinate dalla procura e anche grazie all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti e alla testimonianza di alcune persone presenti il somalo è stato poi identificato. Una volta rintracciato, lo straniero ha anche perso dai vestiti un coltello a serramanico, subito recuperato dagli inquirenti. Gli indumenti del giovane, comparati con le immagini della videosorveglianza, sono risultati compatibili con quelli indossati al momento dell’aggressione. Il coltello, una volta aperto, presentava delle evidenti tracce ematiche. Nei confronti dello straniero è scattato il fermo per il grave reato di tentato omicidio. La vittima, ricoverata a Baggiovara con una prognosi iniziale di 30 giorni per perforazione del polmone sinistro, è ora fuori pericolo. Il gip ha convalidato il fermo e applicato per il somalo la custodia cautelare in carcere.