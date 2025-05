Emergenza infortuni: la Reggiana affronta il Modena con la 'cura Dionigi'

"Siamo in emergenza da più di due settimane e non ci sono buone notizie perché non recuperiamo nessuno degli infortunati. Tutto questo però dev’essere uno stimolo ad andare oltre, deve diventare la nostra forza: affronteremo il Modena con grande umiltà, ma con la cattiveria giusta per continuare ad inseguire il nostro sogno". La prima ricetta della ‘cura Dionigi’ è stata togliere qualsiasi tipo di alibi al gruppo e il tecnico, pur nelle immense difficoltà in cui è costretto a navigare, sta proseguendo su questa rotta. Il 21 agosto del 1991 con la maglia del Modena ha segnato il suo primo gol tra i professionisti, regalando ai ‘canarini’ il successo in Coppa Italia con il Piacenza. "Non si può rinnegare il passato, quando sono arrivato da loro ero semplicemente un ragazzino che sognava di diventare un calciatore e lì sono diventato un uomo. Ho rispetto per Modena dove ho anche abitato, ma io oggi sono qua, sono reggiano e sono nato a Reggio. La Reggiana è sempre stata la mia squadra. Loro giocano un 3-4-1-2 e hanno un’identità ben precisa, con calciatori forti. Sono una squadra costruita per stare nei quartieri altissimi se guardiamo i nomi e gli investimenti. Abbiamo grande rispetto, ma ce la giocheremo al massimo, davanti a una cornice di pubblico spettacolare".

Francesco Pioppi