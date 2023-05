Emergenza maltempo, Bellelli ringrazia la Protezione civile

"Quasi 48 ore di impegno, un lavoro incessante da parte dei volontari della nostra Protezione civile e di tutta la struttura comunale per monitorare fiume e ponti. La quantità d’acqua caduta in pochissime ore ha riempito il Secchia ma è andato tutto bene, io volevo ringraziare coloro che si sono impegnati durante questa emergenza, e aggiungere che da Carpi arrivi un grande abbraccio alle popolazioni più colpite: ho sentito l’amico Massimo Isola, sindaco di Faenza, per dirgli che siamo vicini e che se nei prossimi giorni dovesse avere bisogno, Carpi farà la sua".