Emergenza migranti Raddoppiano gli arrivi "Sono più di 1400 Ma aumenteranno"

di Alberto Greco

Più che raddoppiati gli arrivi di migranti richiedenti asilo e rifugiati a Modena nel 2023. Le preoccupazioni espresse dai sindaci trovano conferma negli incontestabili numeri forniti dalla Prefettura di Modena. Da inizio anno a oggi – secondo la Prefettura – sono già 1.400, quelli trasferiti in base alle quote di ridistribuzione definite nel 2015 dalla Convenzione Stato-Regioni.

"Il numero comprende eventuali minori, anche se in questo caso – si precisa dalla Prefettura – in numero non significativo". Il dato modenese dà, dunque, la misura di un fenomeno che ha raggiunto dimensioni che preoccupano le istituzioni a tutti i livelli, poiché chiamano Prefettura, Enti gestori dei Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria), Comuni e società civile a uno sforzo sproporzionato. "In tutto il 2022 - fanno sapere dalla Prefettura - erano stati accolti 680 migranti. Siamo ad agosto, l’anno non è finito, ma sono già oltre il doppio gli arrivi". Da luglio gli sbarchi sulle coste italiane, favoriti dalla buona stagione, sono diventati incessanti. A farne le spese è l’Italia, ma sono anche i nostri comuni che si trovano a fronteggiare una situazione che – come si è visto anche recentemente a Modena – si fatica a governare con politiche appropriate. "Solo nel mese di luglio – fanno presente dalla Prefettura - abbiamo accolto circa 600 persone, mentre in tutto il terzo trimestre 2022, vale a dire da luglio a settembre, ne avevamo accolte 313. Già ora sono circa il doppio rispetto all’anno scorso. In proiezione sull’intero trimestre si può ipotizzare ne arrivino altrettanti. Tutti quanti sono stati sistemati presso i nostri Cas, ma abbiamo dovuto fare ulteriori allargamenti".

E i Cas sono in sofferenza per la difficoltà di reperire strutture sul territorio. Non solo, ma anche per reperire personale preparato e per i tempi di rilascio dei permessi. "Noi – fa sapere Giorgia Bortoli della Cooperativa Sociale L’Angolo – abbiamo circa 720 migranti che rappresenta il picco raggiunto per quanto riguarda la nostra cooperativa da quando ci occupiamo di migrazione. Siamo ad un punto di saturazione. Ovvio che se riusciamo a trovare nuove strutture o forme di collaborazione con enti locali siamo sempre in tempo con la Prefettura, se c’è bisogno, a fare degli affidamenti di emergenza per coprire gli ulteriori posti. Però la difficoltà a trovare strutture continua ad esserci. Solo a luglio e agosto abbiamo accolto 96 nuovi utenti, provenienti da Tunisia, costa d’Avorio, Guinea, Benin, in massima parte uomini singoli, ma abbiamo accolto anche diverse donne. Negli stessi mesi abbiamo avuto 47 uscite, di cui 40 di persone arriviate al termine del loro periodo di accoglienza che hanno ritirato il permesso di soggiorno elettronico e 7 entrati nei progetti Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione), gestiti in sinergia con gli enti locali (gli ex Sprar ndr)".

Scoppia anche la capacità di accoglienza delle strutture gestite dal Ceis, dove si trovano oggi 88 migranti nei Cas, gestiti direttamente dalla Prefettura di Modena, e altri 65 sono seguiti assieme alla Coop. Caleidos nel Sai. "In più – fanno sapere dal Ceis – possiamo ospitare 4 nuclei familiari per massimo 20 posti". "Ci vorrebbe un piano per l’accoglienza che coinvolga tutti gli attori sociali, le istituzioni, gli imprenditori – rivendica Padre Giuliano Stenico del Ceis –, quando invece si agisce in maniera del tutto disorganizzata e sconnessa. È come se stessimo tutti remando su una barca in mezzo a pericolose onde e rischiamo di capovolgerci".