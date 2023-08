Emergenza migranti "Tendopoli nelle città? Sarebbero ingestibili Il male è la burocrazia"

di Alberto Greco

Il terzo settore prende le distanze dalle affermazioni di Stefano Bonaccini. Il governatore dell’Emilia-Romagna a sostegno degli allarmi per l’emergenza arrivi migranti dei sindaci ha detto: "Abbiamo il rischio che nelle città arrivino le tendopoli. Servono dei piani per trovare strutture dove accogliere i migranti". E’ bastato questo per fare insorgere associazioni e cooperative che con quella emergenza convivono ogni giorno. "Non lo so se avverrà anche a Modena. Io credo però – si affretta a stoppare l’idea Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta – che sia una cosa assolutamente da evitare. Sarebbe la fine del concetto di accoglienza dignitosa e si porrebbe completamente al di fuori di quelle che sono le tradizioni di solidarietà e accoglienza che contraddistinguono Modena. Oltretutto creerebbero dei problemi giganteschi di gestione e anche di controllo. Io spero sia proprio un’evenienza che non si crei per nessun motivo". A queste considerazioni fa il paio il parere espresso da Giorgia Bartoli della cooperativa sociale L’Angolo. "Come ente gestore – dice Bartoli – faremo tutto quanto ci sarà possibile per evitarlo". Nelle testimonianze di quel volontariato sociale chiamato – a prezzo di enormi sforzi quasi sempre non riconosciuti – ad accogliere ed avviare alla integrazione queste centinaia di persone migranti, talvolta anche minori, che arrivano da noi la preoccupazione infatti è ben altra. E’ legata ai tempi della burocrazia per il rilascio dei permessi di soggiorno, che diventa ostacolo alla integrazione e finisce per creare un tappo alla liberazione dei posti disponibili nei Cas (Centri di assistenza straordinari). "La stragrande maggioranza dei 720 migranti nostri ospiti – dice Bartoli – sono da noi da circa un anno, ma abbiamo anche persone, potrei dire un quinto, che hanno ha superato i 2 anni. Il percorso dura in media 2,5-3 anni. Ci sono ovviamente anche percorsi più accelerati come per coloro cui viene accordata la protezione speciale dalle commissioni territoriali, per i quali il percorso si conclude nel giro di un anno. Ma, ci sono i migranti economici che vorrebbero ottenere il permesso per lavoro e per alcune nazionalità considerate dalla Farnesina sicure (come Tunisia, Costa d’Avorio, Guinea) si va sempre incontro ad un diniego. Dipende in ogni caso dalla storia che ognuno si porta dietro e dalla interpretazione che di questa storia dà la commissione territoriale, che è il primo momento di confronto con lo Stato italiano per l’ottenimento del permesso". "I tempi di permanenza nei Cas – aggiunge padre Giuliano Stenico – si espandono proprio perché non ci sono le risposte nei tempi utili e, quindi, questo comporta un esborso assolutamente inutile da parte dello Stato. La procedura è parecchio complicata. Mettiamo che uno fa domanda di asilo internazionale. Se riceve il diniego il migrante ha diritto al ricorso e in questo tempo può restare nei Cas. Poi c’è la difficoltà della casa. Col permesso di soggiorno provvisorio chi lavora e ha uno stipendio che supera i 5.000 euro annui deve andarsene dai Cas e pertanto si deve arrangiare". Ostacoli analoghi sono denunciati da Porta Aperta. "La nostra esperienza è quella comune agli altri centri di accoglienza straordinari in cui i tempi di rilascio dei permessi di soggiorno sono molto lunghi, anche 2-3 anni di permanenza delle persone nei Cas. Questo porta a due riflessioni: da una parte – è convinzione di Caldana – è chiaro che le dotazioni di personale degli uffici non sono più parametratati su quella che è l’esigenza di un territorio come il nostro e, dall’altra, non si può pensare che capiti quello che è successo nella vicina Bologna dove un’ordinanza prefettizia ha disposto 4 giorni di tempo alle persone per uscire dai Cas. Vanno pertanto pensati percorsi anche per le persone che escono dai centri di accoglienza straordinari perché altrimenti queste persone finiscono per la strada (benché abbiano un lavoro) o finiscono a carico degli enti del terzo settore o dei servizi sociali".