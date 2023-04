Emergenza sbarchi Accoglienza al collasso "Centri pieni, gli arrivi sono aumentati del 717%"

di Valentina Beltrame

Nel giorno in cui il governo dichiara lo stato di emergenza nazionale per l’ondata migratoria che sta investendo l’Italia, dalla prefettura di Modena arrivano i dati sugli arrivi in provincia che confermano i timori del sindaco: la nostra è tra le città che più stanno accogliendo immigrati, i quali arrivano qui senza preavviso da parte delle istituzioni centrali. Il sistema è quasi al collasso. Dal primo gennaio al 31 marzo sono arrivate in provincia di Modena 384 persone sbarcate per lo più sulle coste siciliane: gli arrivi sono 8 volte superiori rispetto a quelli dello stesso trimestre 2022 quando furono 47. L’incremento è di 337 unità, ovvero addirittura del 717%. "Nei primi tre mesi dell’anno sono state accolte a Modena più della metà delle persone accolte in tutto il 2022", è un’altra ’lettura’ degli stessi dati fornita dalla prefettura. E la situazione non potrà che peggiorare. Guardando al 2022, infatti, gli sbarchi sono via via aumentati raggiungendo il picco nei mesi centrali dell’anno, tra luglio e settembre, e se il trend sarà lo stesso anche nel 2023 si preannuncia un’estate rovente non solo per il caldo.

Se si analizzano i flussi di marzo, si nota che dalla Sicilia c’è un trasferimento di migranti ogni 1,7 giorni verso l’Emilia Romagna. Nel solo mese di marzo, contiamo 18 trasferimenti da Catania, Siracusa, Messina, Agrigento, Ragusa verso la nostra regione che il mese scorso ha appunto accolto 1.168 persone in cerca di asilo. Di queste 208 (il 17,8%) sono state mandate nel Modenese, la maggior parte nel capoluogo. "In media, a marzo, ogni giorno in provincia di Modena sono stati accolti 6-7 migranti", osserva il documento della prefettura. Ma ci sono stati picchi da 27 migranti arrivati in un solo giorno a Modena, ad esempio il 25 marzo quando da Agrigento ben 144 persone sono state portate in Emilia Romagna. Ogni giorno e mezzo, in pratica, arriva qualcuno e spesso i Comuni lo scoprono il giorno prima o il giorno stesso poiché dal Governo centrale non partirebbero preavvisi, come ha più volte sostenuto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che in proposito ha anche scritto una lettera alla premier Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

A Modena gli arrivi sarebbero anche superiori della media nazionale. Secondo i dati diffusi ieri dal Viminale dall’inizio dell’anno a oggi sono 31.292 i migranti sbarcati sulle coste italiane, un numero quattro volte più alto rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso ma che nel Modenese si concretizza con un +717%. Su scala regionale, dal primo gennaio al 31 marzo 2023 sono arrivati 2.266 immigrati (come detto di cui 384 in provincia di Modena) mentre nello stesso periodo di un anno fa erano ’solo’ 479 (di cui 47 nel Modenese).

In città le persone accolte in Centri di Accoglienza straordinari (Cas) gestiti dalla Prefettura tramite enti gestori al primo aprile erano 688 (1.279 sull’intero territorio provinciale) e sono in fase di assorbimento le persone in uscita dal Cas, mentre i posti del progetto Sai (ex Sprar, cioè entrati nel piano di accoglienza e integrazione) nel Comune sono 90.m