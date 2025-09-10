Emergenza sicurezza : "Camporota, suggerisco un tour nella realtà"

"Se dopo più di un anno siamo ancora al punto in cui l’assessore alla Sicurezza fissa incontri nei quartieri per ascoltare e comprendere, allora si consolidano due certezze: la prima è che fino ad oggi, di fatto, l’assessore latitante non sia stato sul territorio abbastanza da comprendere le evidenti criticità di ogni quartiere; la seconda è che, se per lottare contro la criminalità incontra i cittadini, evidentemente non ha compreso bene neanche il suo ruolo". Arriva puntuale e senza mezzi termini il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini sul tour programmato per martedì 9 settembre (Quartiere 4), martedì 16 (Quartiere 3) e mercoledì primo ottobre (Quartiere 2) dell’assessora Camporota per incontrare i cittadini.

"Di questo passo vedremo l’assessore agire solo a fine consiliatura – dice Negrini – Ci si saremmo invece aspettati che, a un anno dall’inizio del suo mandato, gli incontri nei quartieri portassero già a una proposta concreta di interventi. Invece siamo ancora fermi a quella che l’assessore Camporota definisce ’fase due’, che in realtà assomiglia più a una fase uno e mezzo — e il mezzo lo concediamo solo per galanteria. Un eterno dialogo fatto di parole, comprensione, coesione sociale e temi interconnessi, come piace dire all’assessore: di meglio chi delinque non potrebbe chiedere. Intanto restano ferme le attività concrete in tema di sicurezza, sistematicamente osteggiate dalla stessa Camporota che, da una parte, boccia il taser per gli agenti – uno strumento reale a supporto della Polizia Locale e dei cittadini – e dall’altra consegna ventilatori ai detenuti, trasformando di fatto il suo in un assessorato alle coccole e alla comprensione".

Rimaniamo interdetti – prosegue il capogruppo – dall’impalpabilità di un assessore alla sicurezza che si conferma il punto più debole della giunta Mezzetti. Un primato in negativo che però ricade interamente sui cittadini, costretti a subire una linea che ignora quanto sia necessario agire costantemente, con ogni mezzo possibile, affinché anche il Comune faccia la propria parte nel contrasto all’illegalità. Mentre la Camporota prosegue nel suo tour, a Modena continuano a ripetersi episodi di violenza, come quello accaduto in pieno giorno ai danni di due operatrici impegnate nel controllo dei biglietti sugli autobus. In un anno non è stata messa in campo alcuna idea che non fosse un continuo giustificarsi o la solita ricetta fatta di azioni morbide, totalmente scollegate dalla realtà di una città che ha bisogno di un assessore alla sicurezza a tempo pieno, capace di dedicarsi interamente alla tutela dei cittadini e non di alternare a fasi la guida di uno dei sette assessorati che presiede. In una città come la nostra la sicurezza necessita di attenzione costante, piena collaborazione con gli altri attori, ascolto dei cittadini e lavoro concreto in Consiglio. È impossibile garantire l’efficienza necessaria se si continua con un modus operandi così tardivo e inadeguato"

"Cosa non è ancora chiaro all’assessore Camporota da dover continuare a confrontarsi? Rimaniamo attoniti nel sentire che questi incontri servano alla ’costruzione di un reale e condiviso senso di sicurezza in città’, senza considerare che molti episodi delittuosi e gran parte del senso di insicurezza dei cittadini sono generati da soggetti che non hanno alcuna intenzione di integrarsi e che, anzi, risultano i primi ad essere tutelati da questo approccio politico. Un approccio che finisce per alimentare comportamenti figli della consapevolezza di avere la copertura di una certa parte politica, che fa del perbenismo e dell’ideologia – tra comprensione e finta inclusione – il proprio cavallo di battaglia".