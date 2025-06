Emergenza sicurezza: "Violenza in pieno centro, silenzio imbarazzante dell’amministrazione"

"Prima un servizio nazionale ha mostrato scene vergognose di violenza e sopraffazione all’interno dei Giardini Ducali, spingendomi a recarmi di persona sul posto, dove sono stato allontanato da sbandati e spacciatori; poi, in pochi giorni, si sono susseguite un’aggressione a un passante, risse con sassaiole e, proprio sabato un accoltellamento. Il tutto sotto gli occhi terrorizzati di passanti, famiglie e bambini". Luca Negrini di Fratelli d’Italia torna sulla vergognosa e preoccupante situazione della criminalità nei nostri parchi (Giardini ma anche Parco XXII Aprile e Novi Sad) e lo fa puntando il dito, ancora una volta, contro l’assessora Alessandra Camporota. "Tutto questo – sottolinea Negrini – non è bastato a smuovere Camporota, che continua a mantenere un silenzio tanto imbarazzante quanto preoccupante. In un’area frequentata quotidianamente, specialmente durante la bella stagione e in assenza di valide alternative per i residenti del centro, la mancanza di dichiarazioni dell’Amministrazione rischia di aumentare la paura e trasformare i parchi in zone abbandonate, consegnandoli definitivamente alla malavita e a chi li occupa illegalmente".

"È inaccettabile – continua Negrini – che non vi sia alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’assessore. A questo punto ci chiediamo se sia consapevole di quanto accade a due passi dalla Ghirlandina. O forse per lei la delega alla Sicurezza è semplicemente una delle sette che detiene e non merita un’attenzione specifica soprattutto a seguito di quello che sta accadendo? Il silenzio assordante, accompagnato dall’assenza di interventi operativi e strategici, porta la Polizia Locale nell’isolamento più totale. Nessuna dichiarazione sul taser, nessuna posizione: sempre la solita vuota retorica che giustifica chi commette reati e penalizza i cittadini".

"Serve un’informativa urgente alla cittadinanza – insiste Negrini –. Bisogna spiegare cosa si sta facendo, con chi si collabora e quali misure verranno messe in campo per restituire sicurezza e serenità a chi frequenta il Parco Ducale. E’ chiaro che non ci si possa più voltare dall’altra parte. Gli ultimi fatti dimostrano che la paura è reale e alta, e che l’ultima cosa che serve è restare in silenzio. A Modena occorre un approccio differente, fatto di presenza sul territorio, ascolto quotidiano e dialogo con le persone: elementi che l’assessore Camporota continua a ignorare. Alla luce di così gravi fallimenti e inadempienze, ci chiediamo cosa aspetti il sindaco a sollevarla dall’incarico", conclude Negrini.

Anche i residenti della Sacca si chiedono se c’è qualcuno inpiazza Grande. "In piazza Grande c’è più di qualcuno. In piazza Grande c’é chi per celare i propri errori sa solo puntare il dito su altri con la tecnica dello ’scaricabarile’ – si legge in una nota – Così non fa null’altro se non chiedere più agenti dello Stato come se l’arrivo di 100 agenti in più (un numero maggiore sarebbe impossibile per le casse dello Stato e si potrebbe determinare lo “Stato di polizia”), fosse la soluzione, ma allo stesso tempo non vuole o non può inviare in strada, in ogni strada, giorno e notte, i propri agenti della Polizia locale. Ci sono ancora aree della città dove l’illuminazione è cimiteriale e dove la video sorveglianza è assente come sono assenti i luoghi di libero e sano sport e di sociale e culturale aggregazione. Come è assente la bellezza rappresentata e perciò sentita. Ci sono ghetti di brutto cemento e di mal di vivere".