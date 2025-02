Emergenza suicidi in carcere. La maledizione di Modena: c’è il quarto morto in un mese

In soli 8 giorni, a partire dallo scorso 31 dicembre, si erano registrati tre decessi di altrettanti detenuti, tutti morti suicidi inalando gas dai fornellini utilizzati per cucinare. Ieri mattina un quarto detenuto – un ragazzo 27enne di origine marocchina – è stato trovato cadavere in cella: avrebbe assunto quantità smodate di farmaci. Il 29 gennaio era stato visto da uno psicologo e gli era stato tolto il rischio suicidario lieve che aveva in precedenza, anche se era in terapia per il SerD e per la Salute mentale. È un tragico record quello del carcere modenese Sant’Anna, tristemente noto per la rivolta dell’8 marzo del 2001, quando morirono ben nove detenuti. Il quarto suicidio in un mese denuncia il quadro di disagio nel quale versa la casa circondariale, nella quale, peraltro, si erano registrati ben 40 casi di tentato suicidio tra il 24 luglio 2023 e il 4 luglio dello scorso anno. "La famiglia vuole vedere la salma e vuole avere informazioni sulle motivazioni del decesso – afferma il legale dei parenti, avvocato Tea Federico –. Non sappiamo ancora se sarà disposta l’autopsia".

Proprio a seguito dei primi tre suicidi in carcere il garante regionale, Roberto Cavalieri, e la garante comunale, Laura De Fazio, si erano recati in visita nel penitenziario insieme ad una delegazione della camera penale e all’assessora regionale al Welfare, Isabella Conti, che aveva rimarcato l’impegno della Regione. Da anni, infatti, si discute sul problema di grave sovraffollamento all’interno del penitenziario modenese e, di conseguenza, della carenza d’organico. Tra i quattro recenti suicidi anche quello di Andrea Paltrinieri, l’ingegnere modenese 50enne finito in carcere un anno fa per il brutale omicidio della moglie 40enne Anna Sviridenko. La procura ha aperto un fascicolo – per ora contro ignoti – per la morte di Paltrinieri, ipotizzando l’istigazione al suicidio e nei giorni scorsi, a seguito della nomina dei periti, sulla salma dell’uomo è stata effettuata l’autopsia.