Emergenza-urgenza, la task force. Lavoro di squadra tra istituzioni: "Ora modelli di cura innovativi"

Per far fronte alle note difficoltà di reperimento del personale di emergenza-urgenza, partirà un gruppo di lavoro e analisi per l’efficientamento e la sostenibilità del sistema al quale parteciperanno anche i rappresentanti delle istituzioni locali. La misura è tra i principali obiettivi illustrati durante la seduta della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) nei giorni scorsi.

La proposta prevede la creazione di un gruppo di lavoro formato da sindaci, professionisti sanitari e rappresentanti dell’associazionismo del soccorso, con il compito di analizzare a fondo la situazione dell’emergenza-urgenza e individuare soluzioni organizzative sostenibili nel lungo periodo. L’obiettivo è garantire standard elevati di assistenza, valorizzando innovazione tecnologica, nuovi modelli di cura e percorsi centrati sul paziente.

"Le criticità ci sono – ha affermato Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria – e abbiamo l’intenzione di affrontarle. Da un lato abbiamo una crescita della domanda legata a diversi fattori, dall’altro, la possibilità di nuove cure, nuove tecnologie e nuovi farmaci. Lavoreremo secondo un’unica programmazione, realizzando un unico piano di produzione, sulla scia del lavoro che si sta facendo, ad esempio, sulle reti cliniche".

Oggi, ha proseguito il direttore generale Ausl Mattia Altini, "è importante interpretare modelli nuovi che consentano di rendere esigibili i valori che questo territorio esprime. Va in questa direzione il potenziamento della sanità territoriale che intendiamo perseguire, tramite lo sviluppo armonico su tutta la Provincia di percorsi, strutture e servizi. È necessario elaborare i dati disponibili per mettere la politica nella condizione di contribuire al processo decisionale in merito alla programmazione sanitaria. Siamo di fronte a importanti transizioni, come quella demografica, ma anche professionale, le cui criticità a livello nazionale e locale, in particolare sul sistema di emergenza-urgenza, impongono nuove strategie".

È proprio il sistema dell’emergenza-urgenza che, in questi anni, sta vivendo una significativa emorragia di medici. "Le azioni che stiamo ponendo in atto – spiega Geminiano Bandiera, direttore del dipartimento interaziendale di emergenza-urgenza di Modena – non possono sopperire alle carenze perché mancano gli specialisti e ciò non cambierà nel prossimo futuro: basti pensare che le adesioni alla Scuola di specialità di emergenza-urgenza in tutta Italia sono state meno di 300 a fronte di circa 900 borse di studio messe a disposizione".

Un’altra novità, annunciata dalla direttrice Sanitaria dell’Ausl, Romana Bacchi durante il CTSS, riguarda la creazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che coinvolgeranno i medici di medicina generale. Gli ambulatori troveranno spazio anche nelle Case della Comunità, con l’obiettivo di potenziare la rete di prossimità, garantire continuità assistenziale e sfruttare nuove tecnologie e il supporto degli infermieri.

Le Aft saranno integrate con i CAU. I primi interventi partiranno a Vignola e Sassuolo, con un modello che unisce l’esperienza dei CAU alle nuove organizzazioni con i medici di base.