Emigrati frignanesi in Cile, cittadinanza italiana più lontana

Dal lontano Cile arriva un grido molto preoccupato per il decreto legge del 28 marzo 2025, in corso di conversione, che modifica i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, volto a regolarne in modo più stringente l’accesso per gli italo-discendenti residenti all’estero. Dopo la conversione solo quelli entro la seconda generazione, cioè coloro che abbiano almeno un genitore o un nonno nato in Italia, potranno ottenere automaticamente la cittadinanza italiana. Quindi, le attuali alcune migliaia di emigranti frignanesi di Capitan Pastene non riuscirebbero più ad ottenere la tanto agognata cittadinanza nella loro terra di origine, poiché sono ormai alla terza o alla quarta generazione. I loro avi emigrarono dai nostri monti nel 1904 e nel 1905. Enzo Cortesi, Mabel Flores Cantergiani e Ghissela Jara Leonelli dell’Associazione Emilia-Romagna di Capitán Pastene, ci hanno scritto sottolineando che "l’italianità continua a vivere nei cuori di tutti i discendenti che considerano l’Italia la loro patria. Il Decreto legge sulla Cittadinanza – dicono - arriva alla nostra comunità con il dolore di una nuova guerra che ci getta nell’oscurità. Ancora una volta, il destino non ci offre altro che allontanarci dalla terra dei nostri antenati, ma in questa occasione per la forza di un decreto che non riconosce la nostra storia, il nostro patrimonio, la nostra cultura e perfino il nostro sangue". Si domandano: "Che senso ha essere italiani all’estero? Perché studiare la lingua di Dante? Perché frequentare una Scuola italiana? Perché studiare all’università in Italia? Perché acquistare prodotti italiani? Perché diffondere il made in Italy? Infine, perché sognare ad avere un giorno la cittadinanza di un Paese che non ci vuole più? Questo decreto ci taglia le radici, colpisce la nostra identità e uccide la nostra speranza". Aggiungono che come discendenti italiani ritengono necessaria una modifica alla legge aggiungendo doveri, come lo studio della lingua e la cultura italiana, "ma – affermano - le limitazioni nella trasmissione della cittadinanza iures sanguinis significa finire il nostro legame storico con l’Italia. Noi vogliamo restare italiani per rispetto ai nostri antenati e per i nostri figli".

Walter Bellisi