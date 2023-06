Emilgroup sbarca su TikTok: 3mila follower per la ceramica

Emilgroup è la prima azienda ceramica a sbarcare su TikTok e "in pochi giorni il canale ha raggiunto un successo oltre alle aspettative: i video caricati sono stati già visti da più di 300mila persone, e oltre 3mila follower si sono aggiunti alla pagina". "Sul nostro canale TikTok vogliamo raccontare i prodotti, le idee, ma anche le persone. Valorizzare i plus per cui siamo riconosciuti nel mondo: la passione per il dettaglio, il design Made in Italy, le soluzioni in gres innovative, con un linguaggio contemporaneo e in linea con i trend di comunicazione", dichiara Giorgia Gallaro, Communication Manager di Emilgroup. Emilgroup, parte del gruppo Mohawk con sede a Fiorano, prosegue così nella direzione di una "comunicazione originale", supportata dalla new media agency BTREES. Già presente su Facebook, Instagram e LinkedIn, ha puntato ora su TikTok, piattaforma in espansione, "per sperimentare nuovi linguaggi, raggiungere nuovi target e fare apprezzare la ceramica Made in Italy anche ai non addetti ai lavori, seguendo, ma anche anticipando, tendenze e cambiamenti".