Emilia e Romagna si sposano in cucina con la serata dello chef Ranieri

La valorizzazione dei prodotti del territorio emiliano e di quello romagnolo attraverso la cucina. Si chiama EmiliaRoMANGIA l’iniziativa che si svolgerà domani sera al ristorante Terrazza d Montese, e in seguito all’Agriturismo Al Colle, a Bertinoro di Forlì. Due chef daranno vita a cene a quattro mani firmate Ranieri Madonna e Juri Bellani, rispettivamente Chef Resident de La Terrazza e dell’Agriturismo "Al Colle". Lo chef Ranieri Madonna, 37enne campano, all’età di 20 anni si trasferisce a Modena per lavorare in un’azienda di catering che fornisce il prestigioso circolo tennistico "Club La Meridiana", per diventare cuoco personale di Montezemolo a Fiorano. Dopo aver contribuito a mantenere sulla Guida Michelin il noto ristorante modenese "Zelmira", decide di trasferirsi in Spagna, dove per sei anni gestisce un ristorante di proprietà. Il suo collega Juri Bellani, cinquantenne milanese, inizia il proprio viaggio nel mondo della cucina negli anni Novanta come cuoco nel ristorante meneghino "Bell’aria. Negli anni collabora con vari catering per eventi nel mondo del Moto GP e della Formula 1 e lavora in alcuni rinomati ristoranti lombardi. Nel suo curriculum anche Palazzo Viviani di Montegridolfo, la "Trattoria Burlagiò di Rozzano, alle porte di Milano, nonché l’apertura di alcuni padiglioni di Expo 2016 ad Antalya in Turchia.

w. b.