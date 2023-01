Emilia Levi e la speranza: la memoria è disegnata

di Maria Silvia Cabri

"Il mio nome è Emilia. Emilia Levi". Così inizia ‘Emilia Levi, fiore di speranza’, la graphic novel che ha per protagonista Emilia Levi, la bambina di tre anni raccontata da Primo Levi in ‘Se questo è un uomo’. Autori del progetto, promosso da Fondazione Fossoli, Comune di Modena e Spi Cgil, sono Marzia Lodi e Giorgio Carrubba: saranno loro a presentare il testo mercoledì al Memo (via Barozzi, 172) di Modena alle 17.

‘Emilia Levi. Fiore di speranza’: com’è maturato il progetto?

"È nato tra il 2017 e il 2018, dopo avere letto ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi. Attraverso la sue parole ho ‘incontrato’ questa bimba di tre anni e ho sentito il desiderio di fare memoria, facendo mio il suo dictat ‘Scolpitele nel vostro cuore’. Siamo partiti dai quattro aggettivi che Levi utilizza per descriverla, ‘curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente’ e abbiamo costruito la sua immagine".

Perché ha scelto la forma della graphic novel?

"Sono una fotografa, ma in questo caso non potevo realizzare un libro fotografico. Dunque era necessario creare qualcosa attraverso le immagini e che fosse fruibile anche per la didattica; un testo da ‘9 a 99 anni’. Ho realizzato lo storyboard, con delle fotografie nella mia mente, e poi Giorgio Carrubba ha dato vita alle illustrazioni. Man mano che la bambina cresceva, aumentava in me la coscienza di lei e il dovere civico di farne memoria".

Come vi siete documentati?

"Oltre al testo di Levi, abbiamo attinto a documenti storici che raccolgono dati della vita quotidiana, come ad esempio il Bollettino della comunità ebraica di Milano in cui sono raccolte varie testimonianze, dalla data di nascita a quella in cui è giunta al campo di Fossoli e poi dalla stazione di Carpi ha preso il treno per Aushwitz. Inoltre ci siamo avvalsi dei racconti di un’amica di famiglia, che ricorda Elisa mentre gioca ai giardini con gli amici e il fratello Italo, mentre fa la spesa e cucina con mamma e festeggia in famiglia le tradizioni ebraiche".

Avete mai visto una sua foto? "Sì, due mesi dopo la conclusione del testo. È stato meglio così, vederla solo a progetto finito, anche perché come fotografa non avrei mai riprodotto la sua immagine vera, per tutelare la sua storia".

Quale punto di vista è stato utilizzato?

"È Emilia stessa che parla in prima persona; racconta i suoi ricordi, con una voce eterea, leggera, la voce della memoria. ‘Eravamo felici’: il testo inizia con un ricordo di gioia e finisce con una poesia che ho composto io sulla speranza".