Emilia Muratori:: "Sono vicina alla famiglia"

E’ scesa una nube di dolore, ieri, tra i vignolesi alla notizia della tragica scomparsa di Hanin Jemmali, la studentessa 19enne morta lunedì sera nel terribile incidente avvenuto sulla Bazzanese. La ragazza è stata travolta davanti agli occhi impotenti del padre e della sorellina. Sconvolti i compagni di classe del Paradisi, dove la giovane frequentava l’ultimo anno che ieri hanno osservato in lacrime quel banco vuoto. A Vignola la ragazza era conosciuta e ben voluta e le tantissime amiche, ieri, erano sotto choc. "Ci stringiamo come comunità scolastica alla famiglia e al suo dolore – afferma la dirigente scolastica del Paradisi, Claudia Polo – Stiamo seguendo i nostri studenti affinché possano sopportare questo grave lutto. Hanin mancherà ai compagni e a tutti noi". La studentessa fino a poco tempo fa viveva con la famiglia in viale Vittorio Veneto e in tanti la ricordano sorridente mentre si recava a scuola. L’abitazione in cui viveva, però, ha recentemente subito un crollo e la famiglia era stata alloggiata in un hotel al fine di permettere il ripristino dell’edificio. A stringersi attorno alla famiglia, in un momento di così profonda sofferenza è il sindaco di Vignola Emilia Muratori: "Sono profondamente scossa per la morte di Hanin ed esprimo a nome di tutta la cittadinanza vignolese le più sentite condoglianze alla famiglia che conosco personalmente – afferma il primo cittadino – Penso alla mamma, al papà, al fratello e alle sorelle di Hanin alle prese con un dolore cosí lancinante. Un pensiero di vicinanza va anche a tutta la comunità tunisina".

Valentina Reggiani