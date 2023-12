Emilia Romagna Teatro da Oscar: sette riconoscimenti, Villano miglior performer

Emilia Romagna Teatro fa centro ai premi Ubu, gli Oscar del teatro italiano, assegnati da una giuria di circa 70 critici e studiosi di teatro: le produzioni e gli artisti Ert hanno conquistato ben sette riconoscimenti. Il premio per la migliore regia è andato a Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni per "Anatomia di un suicidio" e "Il Ministero della solitudine", produzione Ert che ha debuttato a Vie Festival 2022. Per lo stesso spettacolo l’attore Francesco Villano ha vinto il premio come miglior attore o performer. Il premio per migliore spettacolo di danza è andato a "Gli Anni" di Marco D’Agostin, artista di casa a Bologna, coprodotto da Eer: per lo stesso lavoro la danzatrice Marta Ciappina ha ricevuto il premio per la miglior attrice e performer. Gup Alcaro ha vinto il premio per il miglior progetto sonoro per "Lazarus", l’opera rock di David Bowie diretta da Valter Malosti, interpretata da Manuel Agnelli e Casadilego, una produzione di grande successo che la scorsa primavera ha attraversato l’Italia con una lunga tournée.

Il premio per il miglior spettacolo straniero presentato in Italia è stato attribuito a "Caridad" di Angélica Liddell, coprodotto da Ert.

Infine il premio per i progetti speciali è stato asegnato alla compagnia Kepler-452 per l’attività di ricerca sul campo alla GKN per lo spettacolo "Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto". s.m.