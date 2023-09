EmiliaFoodFest ’delizia’ i palati. Laboratori, premi e cooking show

Un’altra giornata ricca di eventi per la seconda edizione di EmiliaFoodFest, il festival dei sapori e tradizioni della via Emilia in programma in piazza Martiri fino a stasera alle 20 con ingresso gratuito. Ieri l’inaugurazione ufficiale con il sindaco Alberto Bellelli: "Una straordinaria tre giorni, EmiliaFoodFest è un punto di riferimento non solo per i carpigiani, ci stanno raggiungendo tante persone da fuori".

Mentre la mascotte ‘Rina La Rezdorina’, si aggirerà tra gli stand espositivi, si potrà ammirare in piazza Martiri l’esposizione del ‘Maxi Cappelletto’, firmato Accademia della sfoglia. Nella ‘Champions League del tortellino’ ieri si sono sfidate le province di Bologna, Ferrara, Modena e Piacenza: "Per il miglior tortellino non credo sia corretto che la sfida sia solo tra Modena e Bologna – spiega la direttrice didattica dell’Accademia della Sfoglia di Cento Rina Poletti –. credo che chi si merita un posto tra i migliori sia anche Castelfranco Emilia. Ed è importante dare il giusto rilievo a tutte le province, ognuna delle quali ha delle caratteristiche uniche".

A vincere, con votazione al buio, è stata Maria Cristina da Bologna. Tra gli appuntamenti di oggi, nell’area laboratori per bambini, ecco ‘I maccheroni al pettine delle valli mirandolesi’, a cura delle sfogline. Spazio, nel Cortile D’Onore, con ‘Pane e Acqua o… Pane e Cibùm!’. Ovvero donare e non sprecare: la seconda vita del cibo recuperato a Carpi. Previste poi incursioni di Andrea Barbi con la diretta televisiva su Trc ‘Ci vediamo in Piazza’, per poi dare spazio ad un ospite d’eccezione, il critico gastronomico, scrittore e noto volto televisivo Edoardo Raspelli, che sarà protagonista insieme a chef Roberto Bottero e alla moglie Ramona Astolfi, della Clinica Gastronomica Arnaldo di Rubiera, di un cooking show. Alle 12, conferimento del ‘Premio Bontà’ a Erika Coppelli, presidente del ‘Tortellante’ di Massimo Bottura, laboratorio terapeutico-abilitativo che promuove l’inclusività dei ragazzi autistici. E ancora, alle 17, in Cortile d’Onore, ‘Una Rosea per Amica’, processo alla Mortadella. La kermesse è promossa Cna Modena, con il contributo della Camera di Commercio di Modena e del Comune di Carpi, ed è organizzata da Sgp Grandi Eventi.

m.s.c.