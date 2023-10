Emilian Warriors, Luca Pompeo Vicecampione Italiano di Braccio di Ferro

Ottima prestazione al Campionato nazionale di Braccio di Ferro da parte della squadra castelvetrese degli Emilian Warriors, fondata e capitanata da Luca Pompeo. Presso il centro congressi di Brescia, la location in cui si è svolta la manifestazione, proprio Luca Pompeo si è laureato vicecampione italiano nella categoria Master 100 kg con il braccio sinistro. Anche Riccardo Cipressi, storico componente della medesima squadra, è arrivato secondo nei Master +100 kg, sempre col braccio sinistro. All’indomani di questa prestazione, Pompeo ha commentato: "Sono molto contento per come la nostra compagine sta crescendo. C’è sempre più interesse attorno a questa disciplina sportiva e, come Emilian Warriors, oggi siamo riusciti ad aggregare già più di venti persone. Un anno fa, eravamo circa la metà. Anche tra i più giovani c’è tanta curiosità, tanto che al campionato italiano, tra gli Esordienti, si sono comportati molto bene anche Federico e Stefano, che hanno vinto alcuni tiri contro i rispettivi avversari. Continueremo a lavorare per cercare di ottenere risultati ancora migliori".

m. ped.