Emissioni zero, esempi di aziende green

Alberto

Notari *

innovazione nelle imprese agricole è un investimento ‘obbligato’ per proseguire l’attività ed essere competitivi. A maggior ragione, le tecniche e la dotazione strumentale degli agricoltori deve essere compatibile con i nuovi indirizzi dettati dall’Unione europea. La politica agricola comune impone infatti misure per il contenimento delle emissioni inquinanti. Per questo le imprese col supporto dell’Ue e del Piano di sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna si stanno adeguando. Gli esempi di imprese associate alla Cia sono numerosi: si va dai biodigestori aziendali, capaci di trasformare in energia pulita i reflui degli allevamenti, ad impianti fotovoltaici che rendono autosufficienti dal punto di vista energetico le imprese, con zero emissioni. A Spilamberto la famiglia Passini conduce un allevamento di bovine per il Parmigiano dove, nell’ammodernare la stalla, ha messo in funzione un impianto, dalla capacità di 200 kw, che produce biogas dai liquami con emissioni ridotte al minimo e sottoproduzione di un fertilizzate naturale. Anche nel settore vitivinicolo si preme l’acceleratore, come all’azienda agricola ‘I Monti’ di Ravarino. L’impresa è biologica ed è ad indirizzo fruttiviticolo. Per contrastare il cambiamento climatico e proteggere le colture dalle gelate inaspettate nel periodo della fioritura ha installato ventole antibrina, a basso impatto ambientale, che rimuovendo gli strati inferiori dell’aria gelida impediscono il congelamento dei fiori nel momento dell’allegagione. Poi, la maggior parte dei produttori ha adottato sistemi irrigui moderni e green, come l’ala gocciolante per ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica. Infine, da anni Cia promuove anche nella nostra provincia, una giornata per la raccolta dei rifiuti abbandonati nelle campagne. L’ambiente per gli agricoltori è il luogo di lavoro.

*Presidente Cia Emilia centro